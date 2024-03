Alerta por Guillain-Barré sigue vigente en Tlaxcala; hasta el momento van 11 casos confirmados

Con 11 casos confirmados, 50 sospechosos y cero defunciones por el Síndrome de Guillain-Barré al corte del 11 de marzo del año en curso, la alerta epidemiológica decretada por la Secretaría de Salud (Sesa) sigue activa en Tlaxcala.

El titular de la dependencia, Rigoberto Zamudio Meneses, precisó que los 50 casos sospechosos están clasificados como Parálisis Flácida Aguda (PFA) que se caracteriza por una pérdida inmediata de la fuerza muscular de las extremidades hasta la incapacidad total para realizar movimientos voluntarios, incluyendo -aunque con menor frecuencia- debilidad de los músculos respiratorios y de la deglutación.

Especificó que de los 50 casos de PFA, registran 11 pacientes menores de edad, cinco fueron identificados en el Hospital Infantil de Tlaxcala; dos en el Hospital de Subzona con Medicina Familia No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Apizaco; dos más en el Hospital de Subzona con Medicina Familiar No. 8, en la Capital; uno en la Unidad Médica Familiar No. 09 del IMSS y uno en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Señaló que de los pacientes graves mayores de 15 años, tres están internados en el Hospital General con Subzona 8 del IMSS; uno en el ISSSTE y siete en el Hospital General de Tlaxcala IMSS-Bienestar, además del Hospital Regional IMSS-Bienestar de Tzompantepec, cuyo estado de salud está clasificado como grave y ante ello son apoyados con una máquina de respiración artificial.

El responsable de la Sesa explicó que una de las causas de PFA está relacionada con una bacteria que se llama Campylobacter jejuni, que se puede encontrar en frutas, verduras, incluso por una contaminación o mala cocción del pollo.

Por eso en las carnes blancas hemos tenido un cuidado importante, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta muy claro es que niveles bajos de cloro aumentan la proliferación de la bacteria Campylobacter jejuni. Las acciones van encaminadas a capacitación y prevención

Recordó que personal de la Sesa, por medio de brigadas, recorrió los municipios de Ixtenco, Calpulalpan y Tlaxcala, principalmente en mercados, expendios de pollo y escuelas; además de reforzar la cloración de agua para erradicar la bacteria.

Zamudio Meneses abundó que la Sesa efectuó las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa con isopos rectales para confirmar los 11 casos positivos, los pacientes tienen el tratamiento oportuno y adecuado con gammaglobulina.

AUTORIDADES FEDERALES FORTALECEN VIGILANCIA

Asimismo, Rigoberto Zamudio confirmó que autoridades federales de salud visitaron Tlaxcala. Se trató de personal de la Dirección General de Epidemiología, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, así como del IMSS e ISSSTE, con el objetivo de fortalecer los trabajos de vigilancia epidemiológica.

En este comando institucional lo que se busca es una notificación de casos en forma temprana, tratamiento y capacitación para la identificación de casos oportunos. Llevamos cero muertes, pero es porque hemos tenido tratamiento y lanzamos la alerta en forma temprana

Aclaró que Tlaxcala seguirá con la alerta de vigilancia epidemiológica tanto para Síndrome de Guillain-Barré, como otras 10 enfermedades en seguimiento permanente que deben reportar.

El titular de la Sesa recomendó a las familias cocer adecuadamente los alimentos, así como desinfectar rigurosamente verduras y frutas básicamente las que tienen contacto directo con la tierra.

QUÉ ES Y CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE GUILLAIN-BARRÉ

Es una enfermedad autoinmune no contagiosa que ataca el sistema nervioso, causando debilidad muscular y pérdida de la sensibilidad.

Los síntomas principales del Síndrome de Guillain-Barré son hormigueo en manos y pies; debilidad o falta de fuerza en piernas y brazos; dolor muscular; en algunos casos puede provocar parálisis en las piernas, brazos o los músculos faciales.

La mayoría de los casos puede estar asociado a infecciones respiratorias, incluyendo influenza y Covid-19; además de infecciones gastrointestinales.

LAS CAUSAS QUE OCASIONAN LA PARÁLISIS FACIAL AGUDA

A decir de los especialistas, la PFA puede ser ocasionada por diversas causas, dentro de ellas enfermedades infecciosas, degenerativas, autoinmune e intoxicaciones con plomo, metales pesados, medicamentos y plaguicidas.

Dentro de este grupo de padecimientos se encuentra la Poliomelitis, el Síndrome de Guillain-Barré, la Mielitis Transversa, algunas neuroinfecciones, lesión del nervio ciático, tumoraciones, intoxicaciones por Karwinskia, que son plantas que provocan parálisis simétrica.

