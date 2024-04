Alumnos podrán faltar a clases el próximo lunes por eclipse solar; no habrá repercusiones, dice la Sepe

El eclipse de sol que tendrá lugar el próximo 8 de abril coincide con el regreso a clases de los estudiantes de todos los niveles educativos, de ahí que la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) determinó que los padres que decidan no enviar a sus hijos a las aulas lo podrán hacer sin repercusión alguna.

Sin embargo, puntualizó que aunque no habrá suspensión de labores, si los padres de familia consideran que no es adecuado que sus hijos asistan, no deberá existir ninguna repercusión tanto en faltas como en el tema académico.

Asimismo, de acuerdo con una circular emitida por la dependencia estatal, a través de la Dirección de Educación Básica, la Sepe recomendó a los estudiantes no observar el fenómeno ni siquiera con instrumentos que parezcan filtros solares adecuados.

Lo anterior, debido a que astrónomos y científicos recomiendan que para apreciarlo debe utilizar únicamente lentes especiales o proyectar la imagen sobre una superficie, pues esa sería una forma segura de observar el eclipse y proteger los ojos.

Por otro lado, la misma dependencia emitió una serie de recomendaciones para que aquellas personas o estudiantes que deseen observar el eclipse tomen en cuenta y lo hagan en manera segura, como es utilizar lentes especializados con filtro ISO 12312-2.