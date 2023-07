Analizan suprimir faltas no oficiales en el nivel básico

En las escuelas de educación básica de Tlaxcala registran constantes suspensiones de clases que no están marcadas en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), situación que provocó que la entidad no cumpliera con los 190 días de asistencia, de ahí que analizan eliminar esas faltas no oficiales.

Festejo por el Día de la Madre Trabajadora, reposición para los docentes que marcharon por el Día del Trabajo, descanso adicional por el Día del Maestro o día extra por celebración a los muertos, son algunas de las fechas que no establece el calendario escolar como ausencias en el año lectivo, pero que en Tlaxcala ya se volvieron costumbre.

Al respecto, Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el estado, reveló que Tlaxcala es el sexto estado en el país que no logró cumplir los 190 días del calendario escolar, al igual que Michoacán por la falta de conciliación de plazas y retrasos del pago de nómina a docentes, quienes se van a paro; en Zacatecas la situación fue similar. Agregó que en Nuevo León no alcanzaron los días de clases por escasez de agua, mientras que en Baja California y Sonora por las olas de calor que afectaron a la población, pero en Tlaxcala no hay un motivo preciso.

“ No hay explicación para no lograr la meta, pero existe la tradición, por uso y costumbre, de suspender el 16 de mayo porque no celebraron el Día del Maestro, el 10 porque todos tenemos mamá, otro día por la celebración a la madre trabajadora, suspender el lunes siguiente al festejo del padre, una fecha adicional por Día de Muertos, también porque desfilaron los maestros, esta situación ya no puede ser ”.

Destacó que tienen la intención de buscar el cumplimiento del calendario escolar para el siguiente ciclo, pues existen diversos retos para resolver en el tema educativo y no pueden adicionar a las suspensiones de clases que establece el magisterio a las faltas por tradición comunitaria, como por fiestas patronales o carnaval.

El secretario mencionó que los docentes serán notificados que deben atender a los 360 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pero también a los de media superior, durante los 190 días de clases que determina el calendario de la SEP.

Reconoció que no romperá la tradición en las comunidades, donde existe mucho arraigo por suspender clases porque hicieron mole para celebrar al patrón de la comunidad o por las fiestas de carnaval, pues es importante respetar las costumbres.

