Ante posible repunte de casos Covid-19, gestionan envío de vacunas para refuerzo

Con el antecedente de un posible repunte de casos positivos, la delegación de la Secretaría del Bienestar gestiona ante el gobierno federal el envió de vacunas para refuerzo, que serán aplicadas a personas vulnerables, como adultos mayores.

En este 2022, la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, el gobierno de la República en coordinación con el sector salud de Tlaxcala abarcó a los menores de edad de cinco a 11 años, de 12 y 13, además de 14 a 17 años, con su esquema completo de vacunación. Mientras que ofreció refuerzos para la población joven, adultos y adultos mayores, con los biológicos de Pfizer, AstraZeneca, Cansino y Sinovac.

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, afirmó que están a la espera de la respuesta de la Federación para la llegada de los biológicos que permitirán proteger a población con comorbilidades y adultos mayores. La vacuna está respaldada científicamente para resguardar a una persona del virus, no enfermará gravemente.

Estamos a la espera de las indicaciones de oficinas centrales, posiblemente haya un refuerzo para poder dar a los adultos mayores y los más vulnerables, porque seguramente la sexta ola es inevitable. Históricamente si empieza en un país se repite en México, tenemos que estar preparados, reafirmó.

Aclaró que en este momento el sector salud ya no dispone de biológicos suficientes para seguir atendiendo a la población, por lo cual recientemente fue concluido el calendario de vacunación semanal, donde las brigadas de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado asistían a los municipios.

Ya no hay vacuna de ninguna, ya se suspendió para esta semana, desde al anterior ya no tenemos vacuna, no estamos vacunando desde el uno de diciembre. Las que teníamos ya se terminaron, ahorita estamos en la espera de la información.

Pidió a los tlaxcaltecas estar pendiente de los anuncios de vacunación que realizarán en las redes sociales de la delegación de la Secretaría del Bienestar, verificar las sedes y acudir con su expediente respectivo.

Carlos Luna reconoció el trabajo en equipo para logar más de tres millones de dosis aplicadas en Tlaxcala, en favor de la salud de los diferentes sectores de la población, ante la pandemia de Covid-19 que todavía está presente en México. A pesar da la disminución de casos confirmados, la recomendación es ser responsable con el uso de la mascarilla en lugares cerrados y públicos, evitar acudir a sitios concurridos y tener higiene de manos.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19 la entidad suma 55 mil 920 casos positivos y dos mil 952 defunciones tanto en instituciones de salud, particulares y en domicilio.

Más de 3 millones de vacunas han sido aplicadas contra Covid-19 en Tlaxcala.

