Anuncian marcha en Ixtacuixtla para fomentar valores entre alumnos de secundaria

Profesores y directivos de la Secundaria General Fernando Montes de Oca, ubicada en el municipio de Ixtacuixtla, marcharán en defensa de los valores mañana jueves 22 de febrero.

Doble Vía ¿Habrá puente por el Día de la Bandera? Esto es lo que debes saber sobre el 24 de febrero

En rueda de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, la profesora Areli Gabriela Cruz Solís lamentó que la comunidad estudiantil no practica los valores, a pesar de que los conoce.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Explican docentes que la actividad es parte de un proyecto comunitario con impacto en la comunidad. Jesús Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

Aunque los profesores observaron desde hace mucho tiempo la falta de responsabilidad, respeto y disciplina por parte de sus alumnos, no habían tomado acciones determinantes para contrarrestarlo, hasta estas últimas fechas derivado del “Programa Analítico” abordado en los Consejos Técnicos.

Admitió que los alumnos no cumplen con sus trabajos, no llevan los materiales requeridos y no conocen los límites autoritarios, por ello les pidieron basarse en un “Manual de convivencia”, pero aquella secundaria general optó por convocar a una marcha, como parte de un proyecto comunitario con impacto en la comunidad.

Local ¿Quieres ser maestra de primaria? La Normal Rural de Panotla es una opción gratuita e integral

Resaltó que el evento incentivará la participación de los padres de familia.

No dejes de leer:➡️ Buscan en Tlaxcala erradicar la exclusión educativa

En la marcha los alumnos presentarán materias del tronco común, pero con enfoque al problema de falta de valores, por ejemplo: en matemáticas hablarán del análisis en números y estadísticas que conlleva no practicar valores, química sobre la responsabilidad de no reciclar, entre otras.

Agregó que la interdisciplinariedad fomentará que los alumnos se conviertan en agentes de cambio, tal como lo pide la Nueva Escuela Mexicana, planteada desde el Gobierno de México. a través de la reforma constitucional a la Ley General de Educación modificada en 2019.

En tanto, Salvador Carro Pichón, director de la institución, detalló que mañana jueves se llevará a cabo la marcha en la cabecera municipal de Ixtacuixtla, sobre las calles Francisco González Bocanegra, esquina con El Calvario, a partir de las 16:30 horas.

Te recomendamos:➡️ Modelo de educación dual no forma líderes, considera secretario de la Anuies

Los contingentes irán acompañados de carteles y pellones que harán alusión a los valores, pues dijo que el proyecto tiene un enfoque humanista y comunitario, busca formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no solo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas sino también para conocerse, cuidarse y valorarse a sí mismos.

Alma Rosa Sampedro Reyes, titular de la Dirección de Educación Básica, admitió que la práctica de valores al interior de las aulas es bastante endeble, por ello es necesario que sean reforzados en la escuela y en el hogar.