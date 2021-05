Apoya Enrique de la Madrid cogobierno en Estados

Tras considerar que México y sus 32 entidades federativas están en riesgo de la instauración de un régimen autoritario, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, planteó que las acciones tienen que darse desde los Estados y todos los esfuerzos cuentan, como la integración de gubernaturas con una visión diferente al Gobierno federal.

Local Destaca Obispo obras benévolas de la Iglesia

De visita en Tlaxcala, enfatizó que el equilibrio político se debe lograr desde los gobiernos estatales, y marcó como un punto medular la defensa del federalismo que, dijo, es una iniciativa que ya tiene avance, sobre todo para un grupo de gobernadores, en su mayoría panistas que han buscado hacer frente a la administración federal.

Resaltó que el PRI, PAN y PRD coinciden en que hay que replantear el federalismo. “No hay duda en que también los Estados van a tener que meter, yo espero que el tema sea gradual para evitar el descontrol”.

Permite la Iglesia fiestas religiosas | Debido a que Tlaxcala mantiene el color verde en el semáforo epidemiológico por Covid-19...https://t.co/HcYfyrTYbI#Covid19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 22, 2021

Desde su punto de vista, remarcó que una alianza de partidos tendrá que convertirse en una plataforma que en al menos las dos siguientes décadas defienda a los mexicanos que no están a la espera de un Estado benefactor, sino buscan una representación política con ideas y propuestas.

NECESARIOS LOS CONTRAPESOS

En otro tema, el académico De la Madrid Cordero enfatizó que es necesario generar una política de contrapesos, para evitar una regresión a la forma de gobierno de los años 60’s y 70´s.

Local Supera magisterio los retos de Covid

De visita por Tlaxcala, el político mexicano manifestó estar “preocupado con lo que veo y entonces más qué preocuparme trato de ocuparme… por eso mi convicción es la de generar contrapesos al gobierno federal y en el Congreso de la Unión”.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el exsecretario de Turismo del gobierno federal sostuvo tajante que para él la alianza conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, “es nuestra única vacuna para evitar ese desastre económico y esta instauración de un régimen autoritario”.

Enrique de la Madrid consideró que la administración federal ha adoptado una visión estatista, que no acepta discusión a sus políticas y que en materia económica ha realizado una apuesta equivocada.

Fue claro que considerar al petróleo como un motor de la economía, cuando Estados Unidos y Europa se han mudado de las energías fósiles y pasado a las renovables, colocan al país en una situación difícil, que de no ser revertida a tiempo podría generar una crisis mayor.

Reciben aserraderos madera contaminada de la #Malinche | Todos los días descienden camiones cargados de troncos de árboles de tres variedades de pino-ocote de los bosques de la Malinche...https://t.co/bhyvOLsFpb#MedioAmbiente — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 22, 2021

Manifestó que el gobierno no puede mantener un pleito constante con el sector empresarial, ya que se genera un riesgo constante para mantener inversiones, en las cadenas productivas, la generación de empleos, llevando al país a un camino equivocado y condenado al fracaso.

COMULGAR IDEAS POR EL BIEN DEL PAÍS

En franco apoyo a la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD y a nivel local por los partidos Alianza Ciudadana y Socialista, Enrique de la Madrid, aseguró que es posible lograr el bien de una nación y del Estado mediante la comulgación de ideas.

Local Sepe presenta barra temática de “Aprende en Casa Tlaxcala” del 24 al 28 de mayo

“Te voy a decir, son partidos que han venido debatiendo muchos temas y hasta compitiendo, pero en muchos temas llevan coincidencias por los menos desde los años 90, logrando en otras administraciones beneficios para el campo y la integración de una economía mixta”, acotó.

Añadió que cuando se desempeñó como servidor público en administraciones panistas y priistas, en los ámbitos agropecuario, turístico y económico, las diferencias fueron mínimas, al plantear que eran más las coincidencias por un bien común.

Enrique de la Madrid reconoció que la forma de hacer política ha cambiado, que ya no es tiempo de partidos mayoritarios y que el que gana el poder se lleva todo, expresó que es momento de generar incentivos y colaborar.

“Ahora puedes decir soy la gobernadora de tal partido, pero invitas a gente de otros partidos a que te apoyen, incluso miembros de la sociedad civil y que formen parte de un movimiento más grande”, agregó.

Recomendaciones ante depresión



La falta de funerales debido a la pandemia por Covid-19 aumentó depresión... https://t.co/DDMQz0jX0W #Tlaxcala #Covid #Salud — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 23, 2021

El ejercicio post electoral –señaló- será generar una plataforma de diálogo, que combata la polarización, “porque si algo nos enseña la historia de México es que divididos perdemos todos”.

-¿Por qué votar por la alianza Unidos por Tlaxcala?

Local Logra Anabell Ávalos nueva adhesiones en San Pablo del Monte

La alianza, cuando se conjuntó, firmó una serie de compromisos, entre los que destacan el respeto a las empresas, al libre emprendimiento, a las libertades, el cuidado al medioambiente y el tema del cambio climático, es un frente consistente con las tendencias del mundo de hoy y hacia dónde México debe de ir, por eso se convierte en una opción, señaló el político mexicano.

Pronunció que contrario a los planteamientos de la oposición que ahora es gobierno, que su mejor propuesta es impulsar al sector petrolero, que en los últimos dos años ha perdido cerca de 800 mil millones de pesos. Si bien, dijo, se ha inclinado por brindar programas de apoyo social, a estos resultados se restan la desaparición de instituciones y estrategias que habían dado buenos resultados como las estancias infantiles y la falta de medicamentos.

Aseguró que son un proyecto fortalecido, no obstante, que no hayan logrado la cohesión en la elección a ayuntamientos y presidencias de comunidad, aunque para los abanderados a estos cargos públicos el llamado por parte de los partidos que representan ha sido a que no resten en el proyecto para ganar Tlaxcala.

EL APUNTE

La reivindicación de la política, consideró Enrique de la Madrid, tendrá que ser uno de los puntos al que apuesten en la alianza integrada por PRI, PAN y PRD.

Local Creció la consulta psicológica privada en la entidad

La alianza es nuestra única vacuna para tratar de evitar ese desastre económico y está instauración de un régimen autoritario

Enrique de la Madrid Cordero / POLÍTICO MEXICANO

Disminuyó presencia de fieles en la Capilla del Pocito, en la capital



La pandemias por Covid-19 también afectó a quienes venden garrafones y recipientes para llevar agua... https://t.co/mY0DG3Nlgv #Tlaxcala #Iglesia — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 23, 2021

No dejes de leer:

Local Recomendaciones ante depresión

Local “Impotencia, no poder despedir a tu ser querido”: Gustavo López