Apoyan los comercios tlaxcaltecas a reducir uso de plásticos

Con el paso del tiempo algunos comerciantes de diferentes giros como abarrotes, verdulerías, pollerías y carnicerías han apoyado la disminución del uso de bolsas de plástico. En un sondeo realizado por este Diario los comerciantes manifestaron que llevan tiempo de no entregar sus productos a los clientes de esa forma.

En algunos casos lo sustituyeron por papel periódico y en otros por material biodegradable, lo que ha originado que los compradores se vayan acostumbrando a llevar su propia bolsa para las compras.

Tiene más de año y medio que no damos las bolsas de plástico, el cliente sabe que así compre varios productos no le daré, además de que ya no la vendemos, dijo una encargada de mostrador de una tienda de abarrotes, ubicada en la Loma Xicohténcatl.

Por su parte, Clara N., dueña de una verdulería de la Loma Xicohténcatl, manifestó que sus clientes saben que deben llevar la tradicional “bolsa del mandado” para las verduras, pollo y fruta.

Traen su bolsa del mandado, de lo contrario les vendo una de cinco pesos, que es biodegradable, y como no les agrada prefieren traer las suyas, expresó.

Jerónimo N., dueño de una carnicería en el municipio de Tlaxcala, afirmó que “definitivamente mis clientes saben que llevo más de tres años que les entrego la carne en una bolsita para cubrir el producto, pero no doy una extra. Así que ellos deben traer su recipiente para llevarse lo que compran. Es un ahorro para mi negocio”.

Aunque también hay casos de comerciantes que todavía entregan este material a sus clientes. ¿Por qué da las bolsas de plástico? Se le preguntó a la dueña de una verdulería de Texoloc -Hay clientes que sí la aceptan y no traen en dónde llevar sus productos, pero reconozco que he invertido más porque las que uso son biodegradables. Tengo clientas que traen su propia canasta o cubeta.

SUPERMERCADOS ENTREGAN LA MERCANCÍA SIN PLÁSTICO

De la misma forma, los supermercados y tiendas departamentales ya no dan bolsas de plástico a sus clientes, desde hace varios meses.

Se les cobra los productos y si no tienen una bolsa los clientes tienen la opción de poner todo en su carrito y llevarlo a su auto, o bien se les vende una biodegradable que tiene un costo de 20 y 30 pesos, según el tamaño, explicó una cajera de un supermercado ubicado en la capital.

“En el minisúper si el cliente lo pide se le vende una bolsa de plástico biodegradable a tres pesos, cuando tenemos cajas de cartón se les sugiere ir por una para sacar su mercancía”, compartió una cajera.

En las tiendas departamentales con presencia nacional en Tlaxcala ocurre lo mismo, con el ticket de compra el cliente puede sacar su mercancía o bien comprar una bolsa ecológica de tamaño chico, mediano y grande, desde 5 hasta 20 pesos, que lleva la marca de la tienda.

“Así sea una blusa, el cliente ya no recibe su producto dentro de una bolsa de plástico. Entonces, puede andar por la tienda con su mercancía y demostrar que lo compró con el ticket”, comentó un encargado de caja en una tienda departamental.

25 pesos es el precio, aproximado, de una bolsa ecológica.

