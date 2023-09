Arranca Marcelo Ebrard en Tlaxcala su gira "El Camino de México"

Este viernes, el exaspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Ebrard Casaubón, inició en Tlaxcala la afiliación de su movimiento denominado "El Camino de México".

Ante un nutrido grupo de simpatizantes, quienes lo acompañaron en las Escalinatas de los Héroes, en la ciudad capital, aseguró que busca evitar que a Morena lleguen las viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de ahí que descalificó el proceso de selección del candidato presidencial de ese instituto político.

En este sentido, aseveró que su movimiento político es de ciudadanos libres, pues nunca organizaron un movimiento sobre la base de recursos, de ahí que quienes están es por convicción propia y tienen un compromiso con la construcción de esta nueva opción conforme a la ley, por ello invitó a todos a unirse y perseverar para alcanzar la presidencia de la República.

Por otro lado, mencionó que está a la espera de una respuesta por parte de la dirigencia del partido sobre la impugnación al proceso interno pasado para poder tomar una decisión, pues no es posible que, al menos en Tlaxcala, no hayan aplicado la encuesta.

Aseguró que si el proceso hubiese sido intachable y congruente con lo firmado, no hubiera habido acarreo y los gobiernos estatales no hubieran usado recursos públicos, no hubiera impugnado, pero no se quedará callado.

Sostuvo que lo mejor que puede pasar es que Morena no permita que esas prácticas regresen, porque después no las van a poder frenar y, en un muy breve plazo, van a tener los mismos problemas que en antaño, pues eso lleva a suplantar la voluntad popular, llega a la corrupción y a perder la causa común.

Este viernes comenzaron el registro de ciudadanos en los libros del excanciller.