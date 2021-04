[Video] Arrancan campaña por la gubernatura Anabell Avalos, Lorena Cuéllar y "Saga"

En los primeros minutos de este 4 de abril, arrancaron campaña los aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala, Anabell Avalos Zempoalteca, Lorena Cuéllar Cisneros, y Juan Carlos Sánchez García "Saga".

La abanderada de la coalición "Unidos por Tlaxcala", Anabell Ávalos Zempoalteca, en un evento realizado en la capital tlaxcalteca, se comprometió a que la entidad se mantenga en el camino del desarrollo.

Ante militantes de las cinco fuerzas que integran la coalición presentó la agenda en la que se estará centrando su proyecto, en la que destacan temas de economía familiar, salud, seguridad, impulso y apoyo al campo, así como acciones de conservación del medioambiente.

También destacó propuestas para garantizar un gobierno abierto, detonación del turismo, innovación y conectividad, apoyo a artesanos, además de la mejora de infraestructura.

Concluyó que "las propuestas son resultado de un trabajo intenso de varios meses de los cinco partidos que integran la coalición, son parte de la plataforma política de Unidos por Tlaxcala".

Por su parte, la candidata de la coalición "Juntos haremos historia en Tlaxcala", Lorena Cuéllar, hizo el arranque de su campaña a través de las redes sociales, acompañada de manera virtual por miembros de su familia, quienes reconocieron su trabajo y compromiso por Tlaxcala.

A través de redes sociales, Lorena Cuellar Cisneros agradeció a su familia por acompañarla en el arranque de su campaña, que debido a la contingencia sanitaria tuvo que desarrollar en un formato diferente para garantizar las condiciones de seguridad.

En un encuentro que sumó unos cinco minutos, la candidata recibió palabras de aliento de su círculo más cercano y brindó un breve mensaje a quienes simpatizan con el proyecto político que encabeza.

Agradeció el acompañamiento de sus seguidores en un recorrido diferente a causa de la pandemia, y resaltó la importancia del cuidado de la salud, respetar la sana distancia para evitar contagios de Covid-19 y continuar con el trabajo de Tlaxcala.

En el mirador de las Escalinataa de los Héroes, el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Sánchez García, también conocido como "Saga", arrancó con el proselitismo por la contienda por la titularidad del Poder Ejecutivo.

Con la presencia de algunos de sus simpatizantes que se dieron cita en el evento, que también fue difundido a través de redes sociales, fue enfático en la importancia de trabajar por el bienestar y progreso de Tlaxcala.

Señaló que su proyecto político apuesta por una reingeniería de la entidad, con la intención de incentivar la generación de empleos, garantizar los servicios de salud, obra pública.

"No habrá mujer, no habrá familia, no habrá jóvenes ni campesinos que no tengan apoyo del gobierno... impulsaremos a los diferentes sectores, no con mentiras, ni con engaños", aseguró.

"Saga" hizo hincapié en que se mantendrá en la lucha por la gubernatura de Tlaxcala y manifestó su confianza por hacer frente a sus contendientes, pese a que sean respaldados por varias fuerzas políticas, con la intención de lograr un gobierno que busque erradicar el rezago de Tlaxcala -apuntó-.

