Arriban a Tlaxcala 26 médicos especialistas cubanos; hoy serán presentados

Este día, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezará la presentación de 26 médicos especialistas cubanos que arribaron a Tlaxcala para reforzar el Plan de Salud para el Bienestar en zonas y regiones con niveles de alta o muy alta marginación.

Durante la conferencia matutina de hoy, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a nivel nacional ya han sido ubicados 352 médicos especialistas cubanos en 79 municipios de nueve entidades del país, entre ellas Tlaxcala.

En presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que la llegada de esos médicos es resultado de un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba, nación que ha permitido a México tener especialistas para cubrir hospitales de difícil cobertura.

Explicó que los médicos fueron destinados a regiones y jurisdicciones sanitarias con niveles de alta o muy alta marginación, o en hospitales donde hay vacantes de esos puestos desde hace muchos años.

Según el reporte de Zoé Robledo, en el caso de Tlaxcala fue determinado que las zonas son con índice de marginación medio y bajo.

Había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos especialistas en diferentes turnos, no solo en los hospitales de los centros de las ciudades, sino principalmente en zonas más apartadas, añadió





Los médicos especialistas serán presentados este día, en el Centro de Convenciones, de la capital, a partir de las 08:45 horas; además, también será revelado el nombramiento del cuerpo directivo de atención médica del OPD IMSS-Bienestar y Secretaría de Salud del estado.

