Supervisa AMLO servicios de salud en Tlaxcala

Para 2023 deberá quedar instaurado en todo el país el plan IMSS-Bienestar, estrategia para hacer valer en hospitales públicos el derecho a la salud de calidad a toda la población, principalmente a quienes carecen de seguridad social, dijo en Tlaxcala el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, sentenció que si alguno de los estados del país no desea incorporarse y quiere mantener su estatus actual, tendrán esa libertad y recibirán sus participaciones económicas sin contratiempos, toda vez que la incorporación es voluntaria.

En su visita a Tlaxcala, el Presidente hizo entrega simbólica de bases incorporadas. | César Rodríguez

Al poner a Tlaxcala como ejemplo de la federalización de los servicios de salud, el mandatario anticipó que al cierre de 2022 se espera que sean de 13 a 15 estados los que se unan al IMSS-Bienestar y para el primer semestre de 2023 estén prácticamente todos.

En gira de trabajo que incluyó tres municipios de la entidad, López Obrador se dijo contento porque “aquí en Tlaxcala está iniciando una etapa nueva y se nos han facilitado las cosas para llevar a cabo ese plan, porque tienen muy buena gobernadora, Lorena Cuéllar”.

Al recorrer el Hospital General de Huamantla, acompañado de la mandataria tlaxcalteca, expresó que el Plan de Salud IMSS-Bienestar se compone de tres elementos esenciales para garantizar que los mexicanos reciban atención de calidad: infraestructura y equipamiento; abasto de medicamentos y federalización de los trabajadores con salarios bien remunerados.

En cuanto a infraestructura y equipamiento, señaló que su gobierno ha dado impulso a la conclusión de hospitales abandonados por gobiernos pasados, donde fue evidente que esos proyectos eran emprendidos con la intención de ganar dinero mediante contratos corruptos.

En el segundo punto, refirió que ahora el país puede adquirir medicamentos en el extranjero y mediante múltiples firmas farmacéuticas, a diferencia de gobiernos pasados cuando existía un monopolio y la adquisición la concentraban 10 empresas intermediarias que tenían el control sin siquiera ser farmacéuticas, pero “ahora ya no hay esa corrupción y nos alcanza para otorgar medicamentos gratuitos no solo el cuadro básico, todos los medicamentos que se necesitan”.

Sobre la federalización, expuso que los trabajadores tienen total libertad de decidir adherirse o no al actual plan de salud; no obstante, resaltó que obtener una plaza federal implica mayor garantía y certeza jurídica, porque “hay garantías, a diferencia de un gremio local donde no les pagaban y a veces los dirigentes no defienden a los trabajadores. Y no estoy hablando al tanteo, a mí se me han acercado charros sindicales que han pedido convenir acuerdos, pero los hemos mandado al carajo”.

López Obrador reveló que desde que inició su gobierno ya tenía en mente echar a andar el Plan IMSS-Bienestar, tras recorrer los hospitales en los que se percató de las precariedades y deficiencias con las que laboraban.

Refirió que los hospitales carecían de equipos, no había médicos, mucho menos especialistas, tampoco medicamentos, a veces se transferían los recursos de la Federación a los estados y se usaban con otro propósito, eran desviados, de ahí su compromiso de dejar un servicio de salud pública eficiente, digno y que garantice al pueblo su derecho a la salud.

Ciudadanos se acercaron al mandatario. | César Rodríguez

“La salud es primero, es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con la política y claro que necesitamos especialistas y los vamos a traer de Francia, de China, Estados Unidos y Cuba, aunque eso es muy polémico y son muy retrógradas nuestros adversarios, son muy conservadores y no les gusta que contratemos médicos de otros países”.

REGRESARÉ A SUPERVISAR LOS TRABAJOS, ADELANTA

El presidente de México adelantó que antes de que concluya el año regresará a Tlaxcala para supervisar que el nuevo esquema de salud, que opera en 10 hospitales y 195 centros de salud, quede concretado al 100 por ciento.

López Obrador expresó su cariño y respeto por Tlaxcala y dijo sentirse contento de que la entidad sea de las primeras en incorporar el IMSS-Bienestar para mejorar la infraestructura, la cobertura de especialistas y el abasto de medicamentos.

“Tlaxcala es de los primeros estados en donde estamos mejorando la infraestructura de centros de salud y hospitales, ya hemos avanzado, nos falta todavía, pero el propósito es que estén en buen estado las instalaciones y tengan equipo para atender a cualquier paciente con cualquier enfermedad

CUMPLIMOS CON UNA TAREA COMPLEJA

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo refirió que la implementación del modelo IMSS-Bienestar es una tarea compleja, pero que arroja grandes resultados, cuyo proceso inició con un levantamiento diagnóstico en 203 centros de salud en los que ubicaron una necesidad de mil 536 equipos en primer nivel, entre otras carencias.

“Luego de un trabajo intenso e inversiones históricas se tiene un rostro humano de vidas que se transforman, donde el Gobierno Federal y Estatal velan por la salud”, dijo.

En tanto, la directora del hospital, Jazmín Jiménez Reyes mencionó que la llegada del modelo IMSS-Bienestar ha permitido brindar a la población una atención integral con servicios de calidad.

Autoridades refirieron que actualmente se ha cubierto la necesidad de 648 especialistas con la contratación de 483, cuyos trabajadores de la salud tienen certeza laboral, pues de 978 trabajadores que han ingresado a IMSS-Bienestar, 666 ya han sido basificados. Durante el evento se hizo entrega simbólica de bases incorporadas.

Al evento también acudieron el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar; la titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el presidente municipal de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, y autoridades de los tres niveles de gobierno.

PRONÓSTICO

10 hospitales y 195 centros de salud de la entidad operan bajo el esquema IMSS-Bienestar





