Emiten convocatoria para renovar dirigencia del sindicato de Sesa

La Comisión Nacional Electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) emitió la convocatoria para renovar la dirigencia sindical de la Sección 27, tanto secretarios titulares y suplentes como integrantes de las comisiones seccionales de trabajo y autónomas, para el periodo de 2022 a 2026.

Local Registra Tlaxcala 93 % en basificación de personal de salud IMSS-Bienestar

Para participar en el proceso, la convocatoria establece que la etapa de registro de planillas estará dividida en dos partes, el preregistro y registro; la primera etapa tendrá lugar el 4 de agosto en las instalaciones sindicales de la Sección 27 del SNTSA, ubicadas en Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, en un horario de 9:00 a 12:00 horas.

No te pierdas:➡️Inicia la Sesa cambio de sede a El Molinito, Apetatitlán

Una vez que el representante de la Comisión Nacional Electoral revise y certifique que las planillas cumplieron los requisitos de participación, entregará la constancia de registro oficial en un plazo no mayor de 24 horas, una vez concluida la etapa de preregistro.

La jornada de votación será el 22 de agosto y los resultados los emitirá la Comisión Nacional de Elecciones una vez que cuente con el acta de escrutinio y cómputo, para que el Comité Ejecutivo Seccional entre en funciones de manera inmediata, como establece el estatuto general de la organización gremial.

No te pierdas:➡️Exige sindicato conocer reglas de IMSS-Bienestar

REQUISITOS PARA SER VOTADOS Y VOTAR

Conforme a las condiciones establecidas en el proceso electivo, en el caso de que quien ocupe la titularidad de la Secretaría General del Comité Ejecutivo de la Sección 27 pretenda la reelección, ya sea con una parte o la totalidad los integrantes que conformaron su dirigencia, tendrán que presentarse como planilla.

Local En el nuevo hospital ya labora 60 % del personal: Cuéllar

En tanto, los agremiados que no conforman la dirigencia y buscan ocupar alguno de los cargos sindicales a elegirse, tendrán que tener un mínimo de tres años de antigüedad en su afiliación y no encontrarse en receso; tener vigentes sus derechos sindicales, no haber sido objeto de expulsión como afiliado o destitución de algún cargo sindical.

No te pierdas:➡️Listas, nuevas oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado

Además, deberán estar al corriente en el pago de cuotas sindicales; no encontrarse disfrutando de una licencia sin goce de sueldo (por lo menos un año anterior a la elección); no haber pertenecido a una organización gremial antagónica al SNTSA; no tener suspendidos sus derechos políticos; en caso de haber ejercido un cargo de confianza, no podrán participar si éste concluyó antes de un año de la elección.

Los afiliados a la Sección 27 del SNTSA que podrán votar son aquellos con más de seis meses ininterrumpidos dentro de la organización sindical, que estén al corriente con sus cuotas sindicales, formen parte del padrón electoral y cuenten con credencial oficial.

No te pierdas:➡️Respalda Sindicato de Salud nueva sede de la Sesa

CARGOS A ELEGIR

De acuerdo con el documento emitido, se someterán a elección las secretarías: general; de organización; de asuntos laborales; de ajustes y escalafón, condiciones generales de trabajo, tabuladores, catálogo de puestos y promoción de plazas de última categoría escalafonaria.

Además, las secretarías de capacitación político-sindical y administrativa; de jubilaciones, pensiones, seguros de vida y de la tercera edad; así como previsión, asistencia social médica y protección civil; la de finanzas, asuntos económicos y fondo de ahorro capitalizable; también de prestamos económicos del ISSSTE; la de vivienda; de promoción social, cultural, deportiva recreativa y de bienestar físico integral de los trabajadores.

No te pierdas:➡️Cambiarán de sede oficinas de la Sesa

Así como las secretarías de asuntos administrativos, recursos humanos, actas, estadísticas y planeación; de convivencia infantil; acción juvenil y comunicación social; de acción política y divulgación ideológica; asuntos jurídicos y legislativos; de becas; defensa de profesionales de la medicina y servicio profesional de carrera; al igual que la de programas de equidad y perspectiva de género.

Durante este proceso, contemplan la renovación de las comisiones seccionales de fondo de auxilio; organización de actos sociales; de seguridad e higiene; de escalafón; de hacienda; vigilancia y justicia, así como la electoral.

No te pierdas:➡️Enoja a sindicato un nuevo banco en Sesa; piden permanecer en HSBC

Local En 14 municipios de Tlaxcala vacunarán a menores de edad y rezagados menores de 18 años contra Covid 19

PROSELITISMO Y ELECCIÓN

El proselitismo de las planillas iniciará cuando cuenten con su constancia de registro oficial, que a más tardar tendrán el 5 de agosto y tendrá que concluir 24 horas previas a la elección.

Las campañas podrán efectuarse en las áreas de adscripción de los integrantes del padrón electoral, contando con las facilidades administrativas y la coordinación de las autoridades de la Secretaría de Salud para evitar afectación en la prestación de los servicios.

No te pierdas:➡️Queda firme el cambio de banco en Sesa

En este periodo, los integrantes de las planillas no podrán aplicar términos injuriosos, calumnias o difamaciones, además de establecer un acuerdo de civilidad político sindical.

LA ELECCIÓN

La captación de votos será a través de casillas instaladas en las unidades de trabajo y las oficinas sindicales (los horarios no han sido definidos aún en la convocatoria).

No te pierdas:➡️Aumentan las quejas en la Sesa por plazas

El sufragio será de manera personal, libre, directa y secreta, por medio de una boleta entregada por la presidencia de la casilla y colocada en una urna, para posteriormente contabilizarse.

Local [Video] Es lactancia materna una muestra de amor; inicia hoy semana mundial

La jornada de votación no podrá ser menor a cinco horas, en caso de presentarse algún contratiempo, solo podrán votar quienes estén afiliados al padrón electoral; la votación en las casillas solo podrá ser suspendida por causas de fuerza mayor y corresponderá a la presidencia de la casilla reanudarla o dar por terminada la jornada.

No te pierdas:➡️Blanca Águila sí puede dirigir sindicato de Sesa

Una vez concluida la votación y firmada el acta de clausura de la casilla, los representantes de casilla realizarán el proceso de escrutinio y cómputo, para posteriormente ser turnadas las actas de resultados a la Comisión Nacional Electoral de la integración del nuevo comité.

En caso de empate, el resultado tendrá que resolverse con una segunda vuelta de elección que realizarán exclusivamente las planillas que hayan registrado el mismo resultado.

No te pierdas:➡️IMSS-Bienestar | Culmina en Sesa la fase informativa

De haber impugnaciones (en cualquier etapa del proceso), estas deberán presentarse por escrito, con documentales, testimoniales y pruebas del caso, en el plazo que comprende cada una de las etapas del proceso electoral y antes de que concluya cada una de ellas.

BUSCA BLANCA ÁGUILA REELECCIÓN

En reuniones con diversos grupos pertenecientes a la Sección 27 del SNTSA, Blanca Águila Lima, ha manifestado su intención de reelegirse como secretaria sindical.

No te pierdas:➡️Piden militantes expulsar del PRI a Blanca Águila

Blanca Águila Lima fue electa como líder del Comité Ejecutivo Seccional por un periodo de tres años, de 2004 a 2007; posteriormente el 16 de junio de 2014, al ser la única planilla registrada, fue designada nuevamente dirigente de la organización gremial.

Una vez concluido el periodo, fue electa nuevamente como líder sindical el 24 de julio de 2017 para concluir en 2020 su nombramiento, no obstante, derivado de la pandemia por Covid-19 su periodo estatutario fue extendido.

24 horas previas a la elección debe terminar el proselitismo de las planillas.

4 años es el periodo que estará la nueva dirigencia al frente del sindicato.

No te pierdas:➡️Acusan a Blanca Águila de fomentar la captura y sacrificio de animales

FECHAS CLAVE

El preregistro de planillas será el 4 de agosto, la aprobación de registros será en un plazo no mayor a 24:00 horas. Las campañas se realizarán del 5 al 21 de agosto. La elección está programada a el día 22 de agosto.

LEE MÁS: ⬇️

Local Opera al 100 % IMSS-Bienestar en Tlaxcala: Zoé Robledo

Local Acercan Sesa y Bienestar servicios de salud a la población de Emiliano Zapata