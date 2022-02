Aún falta aplicar la perspectiva de género: Edith Méndez

En investigaciones de casos de violencia sexual, familiar, desapariciones y muertes de mujeres ocurridos en el estado no se aplica la perspectiva de género, observó la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez, quien afirmó que un mejor acceso a la justicia para las mujeres continúa como un pendiente.

La titular de Mujer y Utopía señaló que la política pública para la prevención, atención, investigación sanción y erradicación no precisa transversalizada la perspectiva de género. Es más, han identificado personal que atiende en las diferentes instancias con falta de conocimientos, de tal manera que la atención no es del todo integral. Sumado a que los procesos de violencia, feminicidio, pensión alimenticia y custodia son largos para llegar a su resolución.

Tienen un amplio desconocimiento del marco normativo y de lo que es la perspectiva de género, terminan siendo funcionarios que revictimizan a las mujeres, las culpan, las responsabilizan y no llevan a cabo de manera adecuada los procedimientos. En el caso de los feminicidios, muchas mujeres eran madres, estos niños se quedan al cuidado de las abuelas, tíos, pero también hemos conocido casos en las que el posible feminicida fue la pareja o expareja y el papá de estos niños, apuntó Edith Méndez.

Asimismo, la activista subrayó que no se puede hablar de justicia para las mujeres si no hay reparación del daño. Recientemente no se han registrado sentencias por feminicidios.

Las únicas fueron en el 2017, pero ninguna de estas cuenta con una sanción de acuerdo con la pena mínima que está en el Código Penal, que es de 40 años, pues en una sentencia dieron 35 años y las otras dos en 26.8 años. No pueden olvidar que es un pendiente.

Según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género es definida como la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

