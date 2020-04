Aún sin clases, habrá pago de colegiaturas: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que los padres de familia y las escuelas deberán negociar el pago de las colegiaturas de marzo y abril, pues a pesar de no haber clases esto no exime a los tutores de no hacer el pago correspondiente, por lo que recomendó a las instituciones buscar alternativas para cubrir estas mensualidades.

Lo anterior ante la declaratoria nacional de la alerta sanitaria por el Coronavirus Covid-19, la cual realizó en días pasados el gobierno federal y que provocó la ampliación del periodo de aislamiento voluntario y la suspensión de clases en toda la República.

Y es que mediante un comunicado, la Profeco indic que sí deben pagarse, pues el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación no eliminó la obligación del pago de colegiaturas, porque la contingencia está denominada como causa de fuerza mayor, por lo que los proveedores, en este caso las escuelas privadas, no pueden continuar dando clases.

Además, el comunicado señala que las escuelas, en su mayoría, han implementado clases en línea para continuar con los cursos, de ahí que el cobro de las colegiaturas correspondientes a marzo y abril tendría que ser considerado bajo circunstancias especiales, dado que la clase virtual reduce gastos en servicios de luz, agua y otros para los planteles.

En el documento, el procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, indicó que es conveniente que las escuelas y los padres de familia o alumnos puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos, que pueden ir desde parcializarlos, meses sin intereses, cuota reducida o alguna otra modalidad que sea conveniente a las partes.

Eso sí, puntualizó que se debe tratar el tema escuela por escuela, incluso atender situaciones de alumnos en lo particular, ya que los colegios cuentan con los medios virtuales para poder conciliar con los consumidores sin tener que desplazarse físicamente.

De igual forma, puntualizó que es importante reiterar que la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor de sus obligaciones de pago, ya que no recibe clases debido a una causa de fuerza mayor.

ESCUELA DE ZACATELCO CONDONARÁ PAGO DE ABRIL

En este sentido, el Colegio Matamoros, ubicado en Zacatelco, anunció en sus redes sociales que, “siendo congruentes con los valores que rigen a nuestra institución, haremos todo lo que esté en nuestras manos para cumplir nuestro compromiso con nuestra plantilla docente y, al mismo tiempo, a manera de contribución ante los difíciles momentos que nos aquejan a todos”.

727 escuelas particulares de educación básica, 68 de media superior y 36 de superior existen en la entidad.

