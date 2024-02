Brinda apoyo policía de Huamantla a persona inconsciente en las vías del tren

Luego de un reporte ciudadano que informaba que, a un costado de las vías del tren, entre las calles 20 de noviembre y 5 de mayo del barrio de San Lucas, se encontraba un masculino inconsciente, personal de la Dirección de Seguridad Pública de Huamantla, acudió de inmediato al lugar para brindar apoyo.

Al llegar, los elementos de seguridad se percatan que el masculino ya se levantaba del pastizal en ese momento, por lo que se acercan para hacer una revisión.





Ahí, el sujeto dijo llamarse Héctor N. de 42 años edad, con domicilio en Apizaco, el cual informa que se había quedado dormido porque se encontraba en estado de ebriedad.





Al no presentar ningún tipo de lesión o padecimiento, los oficiales determinaron que no requería atención médica, ni detención, ya que no cometió infracción alguna; por lo que se retiró por su propio pie del lugar.