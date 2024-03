Cambio continuo de sábanas, necesario en higiene personal para evitar enfermedades

La cama es un sitio de descanso del que quisiéramos no salir nunca, tal como lo hacen los microbios que habitan en ella. ¿Cada cuánto lavas tus sábanas? No contestes en voz alta, mejor continúa leyendo e infórmate de lo que se puede esconder debajo de ellas.

Al estar tantas horas acostados, nuestro cuerpo desprende diferentes desechos como sudor, saliva y caspa. Esta combinación hace que la tela se convierta en un entorno óptimo para que crezcan gérmenes como bacterias, hongos y virus que pueden poner en riesgo tu salud.

Por otro lado, el cuerpo humano suelta aproximadamente 500 millones de células muertas que pueden servir como alimento para ácaros microscópicos y pequeños insectos que, a su vez, devoran a estos. En suma, un gran ecosistema de gérmenes podría estar hospedando contigo si no eres cuidadoso con la higiene de la cama.

Entonces, ¿cada cuánto se deben cambiar las sábanas? Para evitar esta suma de contaminantes, las sábanas deben lavarse mínimo una vez a la semana con abundante jabón para retirar hasta la más mínima porción de ellos.

Si bien no se pueden lavar todos los días estas delgadas fundas, sí se pueden sacudir para evitar que la humedad se acumule y pase hasta el colchón donde tendrá más espacio para reproducir microbios.

Cabe señalar que la higiene personal influye bastante en este tema. Para empezar, se debe evitar consumir alimentos y bebidas sobre la cama, así como prohibirles a las mascotas que se suban. También, es importante bañarse antes de acostarse para dormir o tomar la siesta, así como mantener un lavado adecuado de las prendas de uso diario.

REGLAS UNIVERSALES DE LAVADO DE ROPA

Deben lavarse después de cada uso: ropa interior, calcetines, medias, leggings y ropa deportiva. Este consejo también se aplica a cualquier otra ropa con manchas, sudor, olor o suciedad visible. Esto se debe a la cercanía de bacterias naturales expuestas de la piel a la prenda. El crecimiento excesivo de bacterias puede provocar infecciones, hongos y otros problemas de la piel.

Para pijamas y ropa exterior la cantidad de veces que puedes usarlos sin lavar se basa en los mismos principios para la ropa interior o la ropa deportiva. Por ejemplo, si regularmente te duchas antes de acostarte, usas ropa interior y sudas poco o nada cuando usas pijamas, podrías usar la pijama durante una semana sin lavarla. Pero si no haces estas cosas, tendrás que lavarla cada vez que la uses.

La ropa exterior, como abrigos o chamarras, generalmente no necesita lavarse más de una vez al mes, ya que no toca la piel directamente y no se usan diario.

La decisión de la frecuencia de lavado de los pantalones de mezclilla es el gran dilema. Los dermatólogos resumen este dolor de cabeza en una sencilla ley: si no están sudados, sucios o manchados, no es necesario lavarlos más de dos veces al mes.

Pero, eso sí, todo depende del estilo de vida de cada persona y su entorno. Si estás expuesto a suciedad, bacterias directas u otro tipo de contaminantes, debes determinar su ciclo de uso con más responsabilidad.

Las preguntas más importantes que debes hacerte son: ¿Huele? ¿Tengo alguna afección en la piel? ¿Está visiblemente sucio? ¿Está sudado? El punto principal es ser higiénico, no obsesivo.

