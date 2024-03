Ceniza del “Popo” no frena recarga de energía en zona arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl

Protegidas con cubrebocas por la caída de ceniza producto de la constante actividad del Popocatépetl, decenas de personas acudieron a la zona arqueológica de Cacaxtla–Xochitécatl, ubicada en Nativitas, para recargarse de energía este equinoccio de primavera, sin embargo se espera que el mayor número de visitantes arribe este 21 de marzo.

Local Tlaxcala con buen clima hasta finales de marzo

Desde ayer y hasta el 24 de marzo, las personas interesadas podrán ingresar de 9:00 a 17:00 horas, con un costo de 95 pesos, excepto los adultos mayores, menores de 13 años, jubilados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes que tienen un descuento de 50 % al presentar su credencial.

Se espera la llegada de más visitantes durante este jueves 21 de marzo. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

El domingo 24 la entrada será gratuita y un grupo de jóvenes de las comunidades aledañas a la zona de Xochitécatl subirán para efectuar danzas y lectura de poemas, así como un taller de papalotes.

La Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Centro INAH Tlaxcala, recomendaron usar vestimenta y calzado cómodo, gafas, gorra o sombrero, bloqueador, tomar abundante agua y portar cubrebocas ante la caída de ceniza volcánica.

De igual manera pidieron respetar los señalamientos y restricciones indicadas, no ingresar con mascotas, carriolas, estupefacientes, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes o armas de fuego.

También pidieron respetar las áreas cerradas al público, no subir a los edificios, muros y vestigios arqueológicos; no fumar en el interior de la zona, no tirar basura, usar correctamente los señalamientos de circulación peatonal y vehicular, así como seguir las recomendaciones del personal autorizado.

Pocas personas acudieron ayer a la zona arqueológica Xochitécatl para recibir la primavera. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Como actividad adicional, el INAH a través del Centro INAH Tlaxcala, Cultura comunitaria y la comunidad de la Trinidad Tenexyecac montaron la exposición temporal “La tradición cerámica de la Trinidad Tenexyecac”, la cual estará en exhibición del 20 de marzo y hasta el 20 de mayo de 2024 en la sala de temporales del museo de sitio y en la zona perimetral de Cacaxtla.

EL OPERATIVO

En el operativo para resguardar a los visitantes y ofrecerles una grata experiencia participan el INAH, la Secretaría de Turismo del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional.

El operativo inició este 20 de marzo, sin embargo, la mayoría de la gente acude cada 21 de marzo, por tratarse de una costumbre arraigada por años, a pesar que la entrada de la primavera se registró el 19 de marzo, entre las 21:04 y 21:06 horas, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

De acuerdo con un grupo procedente de Morelos, asistieron a la zona arqueológica de Tlaxcala para llevar a cabo los rituales de equinoccio y solsticio en la pirámide “del Linaje de las Flores” de Xochitécatl, como cada año lo hacen.

Debido a que en la cuarta pirámide más grande de Mesoamérica encontraron figuras de mujeres parturientas y embarazadas, la consideran un sitio de culto a la fertilidad relacionado con la veneración de Tlazoltéotl, la diosa de la fecundidad y las cosechas.

Algunos especialistas aseguran que Xochitécatl está orientada en los cuatro puntos cardinales que a los ancestros les permitía medir los cambios de estaciones, lo cual marcaba los equinoccios, además, con base en ese reloj astronómico, podían calendarizar eventos sociales, religiosos y agrícolas.

Hasta el 24 de marzo, las personas interesadas en visitar la zona arqueólogica podrán ingresar de 9:00 a 17:00 horas.