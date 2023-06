CEPC acordonó y resguardó dos puentes en Tzompantepec luego de fuerte lluvia con granizo

El gobierno del estado de Tlaxcala a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en conjunto con la dirección de Protección Civil del ayuntamiento de Tzompantepec aplicaron un protocolo de seguridad por la fuerte lluvia con granizo que afectó al municipio.

Los elementos detectaron los lugares con mayor peligro, por lo que acordonaron y bloquearon dos puentes, uno ubicado en la calle Victoria donde la lluvia desbordó e inundó la infraestructura, sin embargo, no hubo afectaciones mayores.

En tanto que, el puente que conecta a San Juan Quetzalcoapan con la comunidad de San Salvador, fue el que tuvo afectaciones a su infraestructura, por lo que se dio aviso al ayuntamiento de Tzompantepec para que tome las medidas pertinentes.

Además, atendieron el reporte de tres pasillos inundados en el Hospital Regional de Tzompantepec, dónde no hubo mayor afectaciones al personal, al equipo y a ciudadanos, por lo que el nosocomio funciona con normalidad.

Entre otros daños destaca el techo colapsado de la Telesecundaria Quetzalcoapan de San Juan Tzompantepec, así como varios domicilios que seguirán supervisándose para ver el grado y las condiciones en las que se encuentran.

La CEPC realizó un exhorto a la ciudadanía para tomar precauciones y no correr riesgos en esta temporada de lluvias.

Si observa que la lluvia es muy fuerte y va en su automóvil estaciones en un lugar seguro y espere a que baje la intensidad de la tormenta, no trate de cruzar arroyos o pasos inundados; si va a pie, busque un lugar seguro para resguardarse, no se pare bajo los árboles, no toque postes de luz y si ve cables tirados, evite la zona. En caso de tener o ver una emergencia llame al 911.