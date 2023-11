Memoria de papel | El Brujo de Tzompantepec alcanzó fama internacional

Arcadio Rodríguez Pérez era conocido como “El Brujo” de San Juan Quetzalcoapan, pero saltó a la fama internacional al convertirse en presidente municipal de Tzompantepec por el Partido de la Revolución Democrática, eso sí, aclaró que no hizo conjuros para ganar la elección.

En sus páginas, El Sol de Tlaxcala documentó que el 15 de enero de 2008, previo a rendir protesta, hizo “limpias” a varias personas provenientes del interior de la República mexicana en su consultorio. “Me doy el tiempo para desterrar el mal y regresar el bien a los que están embrujados”, manifestó a este Diario.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Desde las cinco de la mañana, abría sus puertas en San Juan Quetzalcoapan para poner en práctica sus dones y habilidades.

En la región centro de Tlaxcala, todos conocían a Arcadio Rodríguez como “El Brujo” por su trabajo ininterrumpido de 20 años. Se dedicaba a “limpiar” con huevos de gallina, romero, ruda y pirul a las personas, pero también curaba a pacientes de torceduras del sistema óseo.

Pobladores de San Juan afirmaron que fueron miles las personas a las que ya había curado a precios accesibles, también lo buscaban hombres y mujeres dedicados al comercio para pedir abundancia en el amor y en el dinero. Él les pedía listones de colores rojo y dorado y limones para hacer oración en su altar.

NO LE MOLESTABA QUE LO LLAMARAN “EL BRUJO”

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

A Arcadio Rodríguez no le molestaba que la población lo llamara “Brujo”. “Para mí no es una ofensa, es una satisfacción que me digan así, soy creyente pacífico”, expresó.

Llevo muchos años trabajando en la sanación, por eso me di a conocer en toda la región y, por eso, ganamos las elecciones, reveló a este Diario la madrugada de ese martes 15 de enero de 2008.

Ya como presidente municipal una de sus ideas era ayudar a campesinos y alfareros. En ese entonces dijo que seguiría curando a la gente, sin dejar de lado el mandato que le confirió la ciudadanía a través del voto. “Tendré que recorrer los horarios desde las cuatro de la mañana en atención a los pacientes, luego a la Presidencia”, refirió.

El miércoles 16 de mayo de 2018, 10 años después de que tomó protesta al cargo, Arcadio Rodríguez fue asesinado.

A unas horas de rendir protesta en el cargo, todavía estaba oscuro y la gente esperaba frente a su domicilio, ubicado en calle Reforma número 150 de la comunidad de San Juan.

- “¿Qué se le ofrece joven? ¿Qué mal trae para hacerle el bien? -Cuestionó “El Brujo” a uno de sus pacientes.

- “Me torcí la rodilla, me lastimé en una caída jugando”. -Respondió el paciente.

Y en un abrir y cerrar de ojos el deportista de unos 25 años de edad, regresó a su casa caminando.

La gente de se su localidad le dio el último adiós.

“Aquí les ahorramos dinero porque no llegan a la cirugía. Es muy fácil curarlos, porque los pacientes tienen fe en Dios”.

A las 07:30 horas de la mañana de ese día, todavía seguían llegando pacientes.

“Me van a disculpar, pero por hoy es todo, tengo que ir a la Presidencia para atender asuntos de interés general”.

Así, una hora y media después, frente a la alcaldía de Tzompantepec, Arcadio Rodríguez, rindió protesta como presidente municipal constitucional y se comprometió a poner todo su esfuerzo para sacar adelante a la población.

Rodríguez Pérez ayudaba a las personas que lo visitaban en el pueblo. Tenía un altar con el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y el Santo Niño de Atocha.

Autoridades de Tzompantepec le rindieron homenaje póstumo.

Su esposa Judith Montiel Romero revestía el lugar con flores de crisantemos, rosas y claveles y disponía de ruda, pirul, romero hierbas medicinales con las que practicaba las “limpias”.

Este servicio a la población, permitió que lo conocieran en Tlaxcala y en otras entidades del país, incluso en Estados Unidos de América y Europa.

SU VIDA DIO UN GIRO DE 360 GRADOS

Con apenas estudios de educación primaria, la vida de este hombre dio un giro de 360 grados. Campesino conocedor de la problemática que vivían los labriegos, obtuvo su registro como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Desde que la gente conoció que había sido respaldado por el sol azteca tuvo esperanzas en él, mientras que su sobrenombre “El Brujo” comenzó a ganar popularidad.

En las elecciones del 11 de noviembre de 2007 derrotó al candidato del Partido Revolucionario Institucional, que siempre había gobernado esa jurisdicción.

“EL BRUJO” SALTA A LA FAMA

Después de que El Sol de Tlaxcala dio a conocer la noticia del alcalde “Brujo” de Tzompantepec, saltó a la fama internacional el 16 de enero de 2008.

La PGJE abrió carpeta de invetsigación por el delito de asesinato.

Sin embargo, Arcadio Rodríguez se daba el lujo de hacer esperar a representantes de los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Proceso, Reforma, El Universal y cadenas de Estados Unidos de América como Telemundo.

Me dicen alcalde y brujo, esto no me ofende, por el contrario, mucha gente me está siguiendo, ahora con tantas entrevistas, aseveró.

El perredista reiteró que la decisión que lo llevó a participar en el proceso electoral fue la pobreza de la gente y el abuso de las autoridades.

Después de que El Sol de Tlaxcala dio a conocer la noticia del alcalde "Brujo" de Tzompantepec, saltó a la fama internacional el 16 de enero de 2008.

En una de las entrevistas exclusivas que ofreció a El Sol de Tlaxcala, enfatizó que el entonces gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz le ofreció que, por cada peso que aportara para obra, él le daría otro. Fue así que logró construir importantes tramos carreteros que aún perduran.

Eso sí, aclaró que, para lograr el triunfo en las urnas, no recurrió a ningún conjuro, pues “desde niño tenía el don de curar a la gente y leer el futuro de la humanidad”.

Y en los tres años que trabajó como alcalde no pavimentó la calle donde vivía como la mayoría de los alcaldes lo hace.

En 2015 este Diario constató el trabajo que este hombre realizaba en el sector agrícola, principalmente en la siembra de maíz de colores.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

La popularidad de Arcadio Rodríguez creció por su paso en la alcaldía e incrementó el trabajo como curandero.

Sin abandonar la política ni el partido que lo hizo ganar, al conocer las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador no dudó en respaldarlo.

De hecho, era uno de los líderes del Movimiento Regeneración Nacional en el Distrito electoral, previo a los comicios federales del uno de julio de 2018.

EL ASESINATO

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

El miércoles 16 de mayo de 2018, 10 años después de que tomó protesta al cargo, Arcadio Rodríguez fue asesinado al interior de su consultorio junto con su esposa, hecho trágico al que dio cobertura este Diario.

Los presuntos agresores fueron detenidos tras intensa persecución policiaca que concluyó en el Trébol del municipio de Totolac.

Vecinos de Quetzalcoapan relataron que alrededor de las 14:00 horas, dos sujetos arribaron al domicilio con el argumento de que requerían un servicio de curación. De momento, uno de ellos desenfundó el arma y le disparó, su esposa intentó defenderlo, pero también recibió un balazo en la cabeza.

Al quedar tendido el matrimonio en el consultorio, los sujetos abordaron de inmediato un vehículo tipo Pointer y emprendieron la huida.

SE NOS ADELANTA UN GIGANTE: VECINOS

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Minutos antes de que ambos cuerpos fueran sepultados, Martha Nava, vecina de Quetzalcoapan, expresó que “se nos adelanta un gigante”.

Así, el pueblo le dio el último adiós y lloró su partida. En medio de un dispositivo de seguridad, familiares, compadres y amigos de Arcadio Rodríguez y su esposa, salieron con los féretros de su domicilio hasta la iglesia de San Juan.

El templo católico fue insuficiente para albergar a quienes por última vez lo visitaron. La policía rural y soldados formaron una valla en el atrio de la iglesia y en el panteón; el repique doble de campanas y la música de viento acompañó el funeral.

Aquí están todos los que creían en él, nuestro curandero de cabecera que sanaba todo, expresó Abel Barba, amigo del curandero.

Arcadio Rodríguez no solo se dedicaba a la política, sino que sanaba a enfermos, sembraba maíz, cuidaba el bosque y fomentaba el beisbol.

Junto con sus hijos José Mateo y Rosalío y algunos refuerzos, conformó una novena exitosa llamada Gigantes de San Juan. Ese domingo al mediodía su equipo tendría participación, pero tras la tragedia, todo se suspendió.

Arcadio Rodríguez fue cargado en hombros hasta el centro del diamante de la cancha, aquella que le dio tantas glorias.

“Que nos entierren juntos”, de Gerardo Reyes, entonaron los mariachis cuando los féretros descendieron a su última morada en el panteón de la población.

