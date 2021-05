Cierra "Saga" campaña por gubernatura del Estado

“Hay en el camino dos piedritas y ustedes nos deben ayudar a quitarlas del camino, porque desde aquí les decimos que le vamos a ganar a las candidatas de las alianzas”, fue el mensaje que emitió Juan Carlos Sánchez García, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la gubernatura del estado.

Local Las encuestas no definen elecciones, asegura Roy Campos

Ayer, desde la plaza principal del municipio de Apizaco, en donde estuvo acompañado de Maricruz Montelongo Gordillo, fundadora de ese partido, así como del líder nacional, Fernando González Sánchez y de la lideresa en Tlaxcala, Aurora Villeda Temoltzin, el abanderado refrendó su compromiso de hacer una reingeniería en el estado.

Local

Ante decenas de militantes y simpatizantes de ese partido de reciente creación, a quienes agradeció el respaldo y acompañamiento a lo largo de casi dos meses, el “Saga”, como popularmente es conocido, explicó que “se pasó de ese lado” porque su intención es recuperar a Tlaxcala y evitar que quienes están en el poder sigan robando. “Sepan ustedes que a Tlaxcala lo vamos a sanar”, expresó.

Y aunque aseguró que RSP levantará la bandera del triunfo, llamó a quienes forman parte de su equipo a no confiarse y que en los días que restan continuar con el trabajo de salir a convencer a las personas de que el proyecto que él encabeza es el del cambio.

Sostuvo que el triunfo no será únicamente de él, sino de todos los candidatos del partido a los diversos cargos de elección popular, de ahí que el próximo seis de junio Tlaxcala se vestirá de rojo, gris y blanco.

Foto: Karla Muñetón

“Los tlaxcaltecas no nos arrodillamos ante nadie, por eso no vendas tu voto este seis de junio y si te ofrecen algo recíbelo, pero te pido un favor, no vendas a Tlaxcala y no te humilles frente a la coalición, demostremos que vamos a sacar a la banda de saqueadores que por más de 35 años nos han quitado las oportunidades”, pidió.

Foto: Karla Muñetón

