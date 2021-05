Las encuestas no definen elecciones, asegura Roy Campos

“La gente no vota por quien va adelante en las encuestas, aunque para los candidatos siempre es mejor ir arriba que ir abajo” en un estudio demoscópico, sostiene Roy Campos, presidente de la empresa de demoscopia Consulta Mitofsky.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el actuario y matemático por la Universidad Nacional Autónoma de México asegura que en todas las elecciones la decisión final la tienen los votantes el “Día D”, al estar en la mampara y ejercer su derecho de forma libre y razonada.

El analista político precisa que si el día de la elección las encuestas dadas a conocer antes, durante y después de la jornada comicial, no coinciden con los resultados que dé a conocer la autoridad electoral, a quien se le debe creer es al instituto de elecciones.

No tomen a la encuesta como el criterio de que así van a quedar las cosas, no son pronósticos, es solo el reflejo de lo que la gente quiere hacer, pero no necesariamente lo que va a hacer… es como si le preguntáramos a la gente si irían a ver a la Selección Mexicana si jugaran en Tlaxcala, ahí tal vez el 80 % nos dice que sí, pero al ver los precios de los boletos no irán , así se resume la intención del voto.

Lo anterior, a propósito de su más reciente encuesta en la que da una holgada ventaja a Lorena Cuéllar Cisneros, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, sobre su principal contendiente, Anabell Ávalos Zempoalteca, abanderada de “Unidos por Tlaxcala”.

EVENTOS EXTERNOS PODRÍAN MODIFICAR RESULTADOS

Roy Campos, especialista en demoscopia por más de dos décadas, cuyos estudios lo han convertido en una referencia obligada en medios de comunicación y en la academia en temas de opinión pública, fue tajante al afirmar que a 10 días de la jornada electoral, eventos externos podrían modificar los actuales resultados de las encuestas.

Toco madera, pero ha ocurrido y ahí están casos como la guardería ABC en Sonora (el 5 de junio de 2009) o la tromba el pleno día de la elección en el Estado de México (en 1999)… varios factores pueden influir para que la gente cambie el sentido de su voto o simplemente no salgan a votar, explica.

RESULTADOS SOBRE CUÉLLAR “NO ME SORPRENDEN”

Roy Campos manifiesta que los resultados de su más reciente encuesta sobre las preferencias electorales en Tlaxcala “no me sorprenden”, pues la tendencia favorable hacia Lorena Cuéllar Cisneros se han mantenido desde enero pasado, o incluso antes.

Aunque también valora el notorio crecimiento de Anabell Ávalos Zempoalteca a partir de que fue nombrada candidata, pero sobre todo cuando inicia su campaña proselitista por los 60 municipios de la entidad.

En este punto, Campos precisa que “una encuesta nunca es un pronóstico, jamás. La misma autoridad nos pide a las casas encuestadoras decirle a la gente que no son pronósticos y por eso colocamos una leyenda en la que advertimos esto, que los datos no pueden tomarse como lo que ocurrirá al final, lo cierto es que los equipos de campaña usan los resultados para generar percepción, pero esa es otra cosa que ya no compete a las casas encuestadoras”.

A ello se suman otros factores como que mucha gente necesariamente debe ser llevada a votar, otros optan por no ir al priorizar sus actividades laborales o personales aunque simpaticen con alguien y otros más simplemente se desencantan y no votan por el hecho de que se desencantan de todos los candidatos.

“Lo importante de las encuestas es que esa intención manifiesta, se concrete el día de la elección, no hay más, por eso es importante precisar que no deben tomarse como resultados definitivos”.

ENCUESTAS EN VIVIENDA TIENEN MAYOR CONFIANZA

Si bien con la pandemia hubo un “boom” de encuestas vía telefónica o por redes sociales, las que se aplican en vivienda, cara a cara, son y seguirán siendo las que tienen mayor confiabilidad, asevera Roy Campos.

Entre las actividades que la Secretaría de Salud federal restringió durante los momentos críticos de la pandemia fueron las encuestas, de ahí que casas encuestadores optaron por otros métodos, los cuales en su mayoría han demostrado que no tienen confiabilidad o precisión.

Las encuestas online que se hacen bien sí logran ser útiles, pero la gran mayoría que se hicieron en Facebook, Twitter, WhatsApp y demás redes sociales, están mal hechas porque las preguntas no son las adecuadas y el método es de bajo nivel… yo le preguntaría a la gente hace cuánto tiempo no contesta el teléfono fijo de su casa porque solo les hablan para cobrarles u ofrecerles una tarjeta de crédito; la realidad es que ya casi nadie lo usa más que para contratar el cable o su internet.

Roy Campos señala que en otras partes del mundo las encuestas online sirven porque la gente dice la verdad, pero en México mucha gente miente en las redes o existen “bots”, de ahí que las de vivienda logran tener mayor certeza.

SAGA ES UN BUEN CANDIDATO CON UNA MARCA INEXISTENTE

Para el analista, Juan Carlos Sánchez García “Saga” es un buen candidato al Gobierno del Estado, pero el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) no le ayuda al ser una marca prácticamente inexistente.

De hecho, manifestó que “Saga” salvará en Tlaxcala el registro de ese partido, situación que probablemente no ocurra en otras entidades en las que RSP no ha permeado y sus candidatos no alcanzan ni el 3 % de preferencia entre el electorado.

LA MÁS RECIENTE ENCUESTA

Consulta Mitofsky publicó su más reciente ejercicio demoscópico para el estado de Tlaxcala (del 18 al 22 de mayo), en el que da a conocer las preferencias electorales y pone como probable ganadora a la abanderada del Movimiento Regeneración Nacional, Lorena Cuéllar, con una intención del voto del 46.8 por ciento y coloca en segundo lugar a Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala” con el 26.2 por ciento.

De acuerdo al reporte, en tercer lugar se ubica Eréndira Jiménez Montiel con el 5.1 por ciento, seguida de Juan Carlos Sánchez García “Saga” con 4.5 por ciento, después, con un 2.1 por ciento ubica a Viviana Barbosa y en empate con 0.8 por ciento a Liliana Becerril Rojas y Evangelina Paredes Zamora, mientras que el 13.7 por ciento de los tlaxcaltecas aún no define o mencionan el sentido de su preferencia.

VERACIDAD

RESULTADOS

