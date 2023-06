Comienzan impactos a la salud de tlaxcaltecas por ola de calor

Derivado de las altas temperaturas registradas en el estado y el país por la ola de calor, hasta el momento el sector salud de Tlaxcala comenzó a registrar los impactos de los rayos solares al reportar dos casos de quemaduras en la piel, se trató de pacientes que se expusieron durante las horas de alta intensidad solar.

Municipios Tequexquitla registra 34 °C a la sombra

Los especialistas definen las quemaduras solares como reacciones agudas y visibles de la piel que ocurren tras la exposición al sol; la intensidad depende de ciertos factores como el tiempo de exposición, clima y tipo de piel. Los primeros signos de una quemadura solar pueden presentarse algunas horas posteriores a la exposición o hasta 24 horas después.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Ante las altas temperaturas, las recomendaciones son no exponerse por tiempo prolongado en el sol y mantenerse bien hidratados. | Mizpah Zamora

Los síntomas son piel roja, caliente al tacto y sensible, ampollas, en algunos casos se presenta fiebre, escalofríos y náuseas. Dentro de las medidas para atender las quemaduras solares son: lavarse la zona afectada para eliminar cualquier partícula adherida a la piel; aplicar agua fría en la zona afectada, no aplicar sustancias irritantes como alcohol; evitar contacto con la radiación ultravioleta y, en caso de presentarse ampollas, no abrirlas para evitar infección.

Local En Tlaxcala mantienen clases pese a ola de calor

La responsable estatal del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas Agudas de la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, Angélica Josefina Uribe Solorzano, confirmó que en el Sistema de Vigilancia de Daños a la Salud por Temperaturas Extremas Naturales registran caso de dos quemaduras solares que atendió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se trató de una mujer de 58 años y un hombre de 27 años de edad.

Los detalles: ➡️ En diez días, ola de calor mató a 500 personas en España

Tras referir que los datos recopilados incluyen al IMSS, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, IMSS-Bienestar y Fundación Best, la funcionaria estatal precisó que no reportan pacientes atendidos por golpe de calor ni deshidratación.

Ante ello, exhortó a la población a acercarse a los servicios de salud en cuanto registren algún signo de alarma por exponerse al sol, pues las complicaciones pueden ser perjudiciales para su salud, al tiempo de evitar automedicarse.

Doble Vía ¿Te deshidrataste por altas temperaturas? Vida suero oral eficaz contra los malestares

Recordemos que el golpe de calor es una urgencia médica, es el incremento de la temperatura del cuerpo mayor a 40 grados. Si alguien detecta que está ante un golpe de calor por exposición a los rayos solares, eso nos va a dar incremento de la frecuencia cardiaca, dificultad respiratoria, caer en inconciencia; la recomendación es trasladarse de manera inmediata a una unidad hospitalaria que puede tratar la emergencia”.

Entérate: ➡️ Olas de calor durarán al menos 40 años más

El golpe de calor es originado por la exposición prolongada a altas temperaturas ambientales, se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura corporal. Los signos de alarma son piel caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar.

De acuerdo con los especialistas, cuando una persona sufre de golpe de calor, su temperatura aumenta, pierden abundantes líquidos corporales, elevando las probabilidades de padecer daños neurológicos e incluso morir. La temperatura en la que se puede producir un golpe de calor varía según el individuo. Las personas mayores de 60 y los niños menores de cinco años son más vulnerables.

La especialista de la Sesa dijo que los primeros auxilios para una persona que sufre un golpe de calor son colocarla en una sombra, aflojarle la ropa, colocar compresas frías en la frente; luego dirigirse a los servicios de salud.

No dejes de leer: ➡️ Azota tercera ola de calor a tlaxcaltecas

Municipios Piden en Huamantla cuidar el agua en esta temporada de estiaje

LAS RECOMENDACIONES

Angélica Josefina Uribe sugirió a la Municipios Piden en Huamantla cuidar el agua en esta temporada de estiaje gente de la entidad evitar actividades al aire libre durante las 11:00 a las 15:00 horas; si va a salir a la calle debe usar protector solar, vestir ropa de colores claros, ponerse gorra, sombrero y utilizar sombrilla.

También recomendó incrementar el consumo de agua simple a lo largo del día, porque el exceso de calor hace que el cuerpo esté eliminando líquidos. También pueden consumir agua de frutas y utilizar el sobre de Suero Vida Oral, que se prepara en un litro de agua hervida. Lo ideal es que los menores de edad y adultos mayores tengan una buena hidratación durante la temporada de calor, evitando los padecimientos diarreicos.

CIFRA:

2 casos de quemaduras solares reporta el sector salud en la entidad