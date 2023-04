Con redondeo, donarán kits de salud menstrual

Derivado del donativo que realizaron los tlaxcaltecas en tiendas de conveniencia que cuentan con el programa de redondeo, la “Fundación Saloma para el avance de la educación A.C.” entregará paquetes de salud menstrual para alrededor de 500 alumnas que estudian la secundaria.

En el evento para la entrega del recurso recabado del uno de enero al 31 de marzo en 212 tiendas en 30 municipios de Tlaxcala y algunos de Puebla, Ginette Saloma Ikpaahindi, cofundadora de la fundación y coordinadora de programas y proyectos, mencionó que los paquetes estarán conformados por tres toallas femeninas ecológicas (chica, mediana y grande), gel antibacterial, jabón para el cuerpo, desodorante y un calendario menstrual.

Indicó que todavía no hay fecha para la entrega de los paquetes, pero la programarán a finales de mayo o principios de junio para tres grupos del turno matutino y vespertino de la escuela secundaria pública de La Magdalena Tlaltelulco.

Aclaró que los insumos no implicarán costos para las estudiantes beneficiadas, a quienes también les impartirán un taller para elaborar una pulsera que les permita calendarizar su ciclo menstrual.

Destacó que la iniciativa surgió derivado de que el 43 % de niñas y adolescentes prefieren no ir a la escuela durante su periodo porque no tienen acceso a insumos ecológicos o no cuentan con instalaciones seguras o privadas en escuelas públicas.

Por lo tanto, agregó que la iniciativa en “Mujer en Movimiento” de la fundación Saloma, busca crear acceso a insumos ecológicos y crear las condiciones necesarias para que cada niña y adolescente pueda vivir su menstruación de forma digna.

Explicó que la iniciativa está basada en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, específicamente en la tercera que estipula garantizar una vida sana y promover bienestar para todas las personas; la cuarta es sobre garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades para todos y todas; la cinco aborda la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres; así como la 16 sobre las alianzas para lograr los objetivos.

Dijo que “Mujer en Movimiento” se propone entregar alrededor de 500 paquetes de salud menstrual y llevar talleres a las escuelas secundarias públicas, pues solo el 16 % de niñas y mujeres adolescentes cuentan con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación, mientras que en adolescentes y hombres el porcentaje cae al 5 %.

Así, llamó a la población en general para que en sus hogares, trabajos y entornos formen parte de este movimiento para romper estigmas y tabúes que impactan de forma negativa en la vida de niñas y adolescentes en el estado y de esta forma poder reducir la brecha de género y la discriminación estructural.