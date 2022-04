Congreso del Trabajo no opera en Tlaxcala; alegan intereses particulares

Los intereses particulares de cada central obrera han hecho que en Tlaxcala esté desintegrado el Congreso del Trabajo. La pandemia por Covid-19 consolidó la separación de las centrales obreras que lo conforman: Confederación de Trabajadores de México, Confederación Regional Obrera Mexicana y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Municipios Quesadillas generan dinero en Nopalucan

En México, el Congreso del Trabajo (CT) fue creado con el objetivo de defender los derechos laborales de los trabajadores. Dentro de sus objetivos está ser una estructura encaminada a impulsar la emancipación de los trabajadores, coadyuvar con la nación, perfeccionar las estructuras de los sindicalizados para lograr mayor efectividad en la defensa de sus intereses ante los desafíos de la economía global.

Entérate: ➡️ Atención: tendrá Tlaxcala última semana de vacunación contra Covid-19

En su página oficial, el CT precisa que en 16 estados de la República Mexicana tiene representación, dentro de ellos Tlaxcala. La dinámica del Congreso es que debe ser presidida de manera rotativa por las centrales obreras en cada entidad.

Intereses particulares de cada central obrera han hecho que en Tlaxcala esté desintegrado el Congreso del Trabajo (CT) / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Previo a la pandemia, el dirigente del CT en Tlaxcala fue Eligio Chamorro, de la CTM, y la nueva designación sería para la CROM, pero no fue concretada la sesión para renovar la presidencia y la llegada de la pandemia de Covid-19 separó a las centrales obreras.

No dejes de leer: ➡️ Juguetes, ofrenda al "Niño del Cerrito", en Santa Ana Nopalucan

Entrevistado al respecto, el secretario general de la CROM, Enrique Peregrina García, se limitó a decir que la CTM es la que sabe lo que pasó con el CT.

Luego, defendió que la central obrera que representa fue la primera a nivel nacional en constituirse en México, el 12 de mayo de 1918, tienen 104 años de existencia. “La CTM fueron los últimos, no sé qué hicieron. No quisieron, allá su conciencia. No puedo contestar más”, atajó.

Más información: ➡️ Mejorará servicio en unidades del ISSSTE: Pedro Zenteno

Justificó que en la CROM hay autonomía y democracia interna, pues los líderes salen de la propia base trabajadora, de tal forma que en Tlaxcala defienden a sus sindicatos y los derechos laborales de los trabajadores.

Destacó que la alma mater del movimiento obrero en México es la CROM, con más de cien años defendiendo los derechos de los trabajadores.

Lee también: ➡️ Penosa situación viven guarderías tlaxcaltecas

Local En Tlaxcala ya puedes comprar terreno con Infonavit

-¿Considera que no fue funcional el Congreso del Trabajo?- Se le preguntó.

No. Lógico, yo cuido mi familia, la CROM. Si el vecino no quiso, no le gustó la fuerza, es situación suya, yo cuido nuestros intereses, hay autonomía y democracia.

Continúa leyendo: ➡️ Proveerá Tlaxcala a Maseca con maíz azul

Por su parte, en la CTM justificaron que la pandemia de Covid-19 provocó que no se pudieran reunir.

Local Empezó la estabilidad en empresas del estado

Muchos sindicatos que están afiliados al CT no han hecho sus procesos de adecuación estatutaria y validación de contratos colectivos, sabemos que están más preocupados en eso, que en la cuestión cultural, política y social del CT, explicó Víctor López, secretario del Trabajo y Conflicto de la CTM.

El Congreso del Trabajo tiene representación en 16 estados, dentro de ellos Tlaxcala.

Te puede interesar: ➡️ Operan con limitantes los rastros municipales del estado, revela Raúl Cuapantecatl

No dejes de leer ⬇️