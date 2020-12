Contribuye UATx a crear Ley de Ciencia

Ante la propuesta de crear una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Investigación en el país, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se analiza el proyecto estructurado por la red ProCiencia que beneficiará a los especialistas y a la comunidad estudiantil.

Local Asesora UATx al sector productivo

Fue Samantha Viñas Landa, secretaria de Investigación Científica y Posgrado en la casa de estudios, quien reveló que es importante contribuir con la iniciativa, pues no solo beneficiará a los centros de investigación, también a la población académica en general, pues actualmente no existe una institución que no produzca conocimiento y ciencia, por lo tanto se deben buscar mejores condiciones.

El Centro Tlaxcala Biología de la Conducta de la UATx será el enlace con ProCiencia para conocer los avances de la iniciativa para la creación de la nueva Ley General de Ciencia /Archivo El Sol de Tlaxcala

Agregó que, desde hace dos meses, los coordinadores de los centros de investigación de la UATx tuvieron el interés en esta nueva ley que modificará los reglamentos y la legislación general de la vida científica, pero también el ámbito de la investigación.

Mencionó que en función de que este rubro es una de las actividades sustantivas en las universidades, es necesario trabajar y poner atención sobre un beneficio para todos, así como la formación de recursos humanos de primer nivel.

Local Hablan en la UATx sobre química clínica

Por lo tanto, destacó la importancia de conocer la propuesta de Ley que efectúa ProCiencia, para que los investigadores en la UATx formen una opinión informada y tengan el interés de participar y contribuir desde sus trincheras.

Por otro lado, Margarita Martínez, responsable del Centro Tlaxcala Biología de la Conducta de la UATx, recordó que en la universidad han fortalecido los temas científicos a pesar de ser una institución pequeña.

Aseveró que dicha ley brindará espacios a los jóvenes para crear nuevas líneas de investigación, así como ejercer lo aprendido en su formación académica, por lo que pidió el respaldo de estudiantes, docentes e investigadores.

Crean en Tlaxcala nueva Ley Agrícola



Más Información aquí ➡ .https://t.co/H3pHHLOyi7#Campo pic.twitter.com/nttl26k0ha — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 11, 2020

LEY GENERAL DE CIENCIA

En una reunión virtual, autoridades de la UATx conocieron los elementos centrales de la propuesta de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI), impartida por Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos de la Red ProCiencia Mx.

Local Exponen avances en odontología

Dicha red es integrada por científicos, investigadores, médicos y académicos de México, quienes promueven una política científica que colabore en la solución de los desafíos nacionales, como la salud, inseguridad, distribución inequitativa de la riqueza, deterioro del medio ambiente, violencia y la conflictividad social, pero desde un enfoque que incluya el desarrollo de ciencia básica, tecnología e innovación.

Explicó que la actividad científica en México está regida por un marco jurídico, que los investigadores e instituciones responden a una normatividad precisada en el artículo tercero de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero fue en una modificación efectuada el 15 de mayo de 2019 que se creó un apartado nuevo.

Agregó que el tema es importante en dos sentidos, el primero en un enfoque formal porque existe un mandato constitucional para emitir la LGCTI; mientras que el segundo es en el aspecto vivencial, el cual es más práctico y ayuda a los investigadores al dar certeza y reconocimiento nacional.

Reconoce @TlaxcalaITC a mediadores de lectura Tlaxcala 2020



Más Información aquí ➡ https://t.co/lPe2EmWJ1P#Cultura #Lectura pic.twitter.com/uaQNlVAX2y — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 11, 2020

La especialista recordó que fue en marzo del año pasado que se estipuló la creación de una LGCTI y a partir de ese momento otorgaron un lapso para constituirla, el cual vence el último día de este mes.

Local Iniciará solicitud de becas, en la UATx

Indicó que desde marzo, ProCiencia trabajó en una propuesta y en noviembre de 2019 efectuaron la primera versión que fue publicada en febrero de este año, posteriormente efectuaron una consulta pública y hace seis semanas salió a la luz la segunda versión de la iniciativa, por lo que afinan los últimos detalles para presentarla al poder legislativo y esperan fecha para presentarla en la cámara de senadores y diputados.

No obstante, lamentó que los investigadores no cuenten con un respaldo jurídico para presentar la iniciativa, por ello pidieron el apoyo de las instituciones interesadas para hacer la modificación, entre ellas de la Autonóma de Tlaxcala.

Valderrama Blanco mencionó que es necesaria una nueva Ley General de Ciencia para convertirla en una reingeniería y dejar atrás la requisa que representa la actual.

“Necesitamos fortalecer el sistema para que crezca el desarrollo de investigación y científico, esta es una oportunidad para reorientar las políticas públicas para facilitar y acelerar el derecho humano al conocimiento científico y el desarrollo tecnológico”.

Ser Patrimonio sirvió de poco a los artesanos de talavera



Continúa leyendo ➡ https://t.co/wx2wNGWV2g#Artesanos #Talavera pic.twitter.com/KGI7UhxHLe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 11, 2020

EJES RECTORES

Los ejes rectores de la LGCTI son que generen condiciones, recursos financieros y estímulos que aseguren la creación y aplicación del conocimiento y la extensión de sus beneficios.

Local Recibe UATx a la red de comunicación de la Anuies

Por otro lado, que construya un sistema de ciencia y tecnología descentralizado en el que participe la sociedad en su totalidad con énfasis en universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación.

Que genere la participación de todos los actores del sistema de ciencia y tecnología en la toma de decisiones de las políticas mediante consensos.

Además, que promueva, respete, proteja y garantice el ejercicio pleno de las libertades institucionales y personales de cátedra, investigación, expresión y la autonomía universitaria.

Discriminados, niños con dos nacionalidades



Continúa leyendo ➡ https://t.co/uChFafi7JW#Tlaxcala #Migrantes pic.twitter.com/xN7yv26IEi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 10, 2020

También que consolide y amplíe el acervo de personal capacitado de alto nivel para la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Local Presentan en la UATx libro sobre política

Otro es que relacione la producción de conocimiento científico con la meta de un desarrollo económico incluyente y sustentable para el país, así como que garantice que estas actividades contarán con recursos públicos.

Incluso, fortalecerá una cultura científica nacional con la incorporación de los métodos y resultados de la ciencia, tecnología e investigación a los contenidos, prácticas de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos.

Así como que construya un esquema de financiamiento estable para el desarrollo de las actividades de investigación para la formación de especialistas y para la producción y mantenimiento de infraestructura científica con carácter multianual.

Todo lo que tienes que saber sobre la regularización del "home office”



Lee la nota aquí➡ https://t.co/LyTz6Vxz4a#Tlaxcala #finanzas #Reformas pic.twitter.com/yug6kqmLB6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 9, 2020

ESTRUCTURA

La Ley General de Ciencia seguiría un modelo descentralizado, incluyente y funcional, de ahí que contaría con comités estratégicos a nivel federal, estatal y municipal, encargados de reglamentos y normatividades, pero también de los recursos públicos.

PLAZO

El 31 de diciembre vence el plazo para presentar una iniciativa para consolidar la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país.

Local Dirigirá Luis González Consejo Regional Centro-Sur de la Anuies

Necesitamos fortalecer el sistema para que crezca el desarrollo de investigación y científico, esta es una oportunidad para reorientar las políticas públicas para facilitar y acelerar el derecho humano al conocimiento científico y el desarrollo tecnológico

Brenda Valderrama / Presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos

#Entérate 🔴 Suspenden actividades en Juzgado Primero Civil de Cuauhtémoc; juez y personal dan positivo a Covid-19



Lee más aquí ➡

https://t.co/AkkbjgoFSX#Salud #Tlaxcala #Covid pic.twitter.com/ZYBkzlGzhB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 10, 2020

Continúa leyendo:

Local Rendirán cuentas las universidades que integran la Anuies

Local Con casas de Autorrealizació, buscan beneficiar a 60 municipios