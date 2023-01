Conversa Segob sobre acoso laboral

En el municipio de Huamantla, la Secretaría de Gobierno (Segob) llevó a cabo el conversatorio “Violencia de género, acoso y hostigamiento laboral en el marco de los Derechos Humanos”, en el que participaron trabajadores agremiados a diferentes sindicatos, así como los dirigentes de los mismos.

Concientizar a la población sobre cómo reconocer posibles conductas indebidas que puedan presentarse en su ámbito laboral y a qué instancias deben acudir en caso de ser víctimas de violencia de género, es el objetivo de esta actividad.

Rafael Hernández Hernández, director de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal de la Segob, externó el compromiso que tiene la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para garantizar a las mujeres una vida digna y libre de violencia.

Expuso que desde la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, la administración estatal en conjunto con las autoridades de los 60 municipios y representantes de diferentes sectores de la sociedad, han impulsado acciones que permitan construir un entorno más seguro para las tlaxcaltecas.

Mencionó que el objetivo de esta alerta es precisamente garantizar la seguridad de todas las mujeres y para ello el Gobierno del Estado debe cumplir 80 acciones en todos los municipios, “queremos que estén protegidas y que conozcan qué autoridades son las que pueden acompañarlas, orientarlas y darle seguimiento a cada uno de los casos”.

Al finalizar el conversatorio, Justino Hernández Xolocotzi, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dijo que “el acoso y hostigamiento no puede existir en la organización, en las empresas, porque tenemos esposa, madre, hijas, en lo particular, yo tengo nietas y no me gustaría que alguien, de manera abusiva y por el hecho de tener una representación o responsabilidad, quiera pasarse de listo y hostigar a las trabajadoras. Qué bueno que el gobierno del estado tenga un vínculo con la clase trabajadora, para que podamos nosotros orientar la cultura de la denuncia”.

Por último, Hernández Xolocotzi afirmó que los sindicatos seguirán siendo aliados del gobierno y mantendrán el trabajo conjunto en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.