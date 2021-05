Convoca Creel a votar por Julio Hernández

El político Santiago Creel Miranda calificó al huamantleco Alejandro Aguilar López como un tránsfuga que carece de convicciones por dejar las filas del Partido Acción Nacional (PAN) para unirse, a cambio de una candidatura, a las filas de Morena.

Al acudir a Huamantla a respaldar la candidatura de Julio César Hernández Mejía, candidato de la coalición “Va por México” en el Distrito Federal I, el exsecretario de Gobernación dijo que los verdaderos panistas se mantienen en su partido “en las buenas y en las malas”, como él lo ha hecho desde hace casi tres décadas, al ser la convicción uno de los valores con los que cuenta este instituto político.

“Yo no me puedo imaginar irme a otro partido y yo creo que, al final, lo que la gente quiere ver en uno como político es congruencia… a veces uno se equivoca o el partido, o a veces acierta, pero lo importante es la congruencia, saber qué representa cada uno en el fondo y que no nos vamos a vencer ni por una presión, una amenaza o menos aún por dinero o alguna candidatura”, expresó.

Agregó que cada quien es libre de tomar las decisiones que mejor le convengan, pero en el caso de la política la coherencia y la congruencia de una persona es lo que define su dignidad, sin más, “es pensar y hacer lo que uno realmente tiene en su convicción interna”.

Al tiempo, Santiago Creel convocó al voto masivo en el Distrito Federal I a favor de Julio César Hernández, a quien calificó como el mejor perfil para generar los contrapesos necesarios en la Cámara de Diputados para ponerle un freno a los excesos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Destacó que Julio César Hernández Mejía será un excelente legislador para Tlaxcala al ser un hombre de convicciones, con quien dará la batalla contra el actual “mal Gobierno”, a partir del 1 de septiembre, cuando ambos rindan protesta.

En su visita a Tlaxcala, el exsecretario de Gobernación repasó una serie de acciones del Ejecutivo Federal, entre ellas el retiro de programas hacia el sector salud, de las estancias infantiles, la carencia de medicamentos, el retiro de apoyo a grupos vulnerables, entre otros más que han afectado a miles de mexicanos, principalmente mujeres y niños.

