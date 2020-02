Convoca SEP a obtener beca “Elisa Acuña”

La Secretaría de la Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez (CNBBJ), emitió la convocatoria para obtener la beca federal Apoyo a la Manutención, que busca apoyar a estudiantes universitarios de todo el país y forma parte de las becas “Elisa Acuña”, con el objetivo de fomentar la permanencia y la continuación de sus estudios.

La convocatoria estará vigente del 26 de febrero al nueve de marzo de 2020 para alumnos de alguna institución pública de educación superior del país, excepto la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedagógica Nacional, Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional.

La beca consiste en un apoyo económico por un monto de hasta nueve mil pesos para el 2020, distribuidos en hasta cinco pagos bimestrales de hasta mil 800 pesos cada uno.

Para recibir el pago, los interesados deberán contar con una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos mayores al monto total de la beca, transferencias electrónicas y no tener límite de depósitos al mes, además de la Clave Bancaria Estandarizada asociada a la cuenta, la cual deberá registrarse en el SUBES del 26 de febrero al 31 de marzo en el menú “Solicitud”, apartado “CLABE Interbancaria”.

Además, dentro de los requisitos que solicita este programa se encuentra: estar inscrito en el nivel licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario en alguna universidad o institución de educación superior, exceptuando las antes mencionadas, así como provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la Línea de Pobreza por Ingresos urbana, vigente al momento de solicitar la beca.

Asimismo, los interesados no deberá haber concluido estudios superiores ni contar con un certificado de este tipo, además de no contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada y no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración y que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

El registro lo deberán realizar en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/, donde las solicitudes que no cumplan con los requisitos solicitados no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección, y las duplicadas en padrones de programas federales serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección.

RESULTADOS

La CNBBJ publicará los resultados de la convocatoria, especificando el número de folio de la solicitud de beca de los/as aspirantes en la página antes mencionada el 27 de marzo de 2020.

