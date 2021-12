Cosechan últimas papas del año, en Villarreal, Terrenate

Al final del año, paperos de San José Villarreal, municipio de Terrenate, alcanzaron a vender hasta en cinco mil 500 pesos la tonelada de tubérculo en el mercado regional.

Establecen siembras de papa en la zona serrana

El productor Lucio Lozada dijo que aunque no tienen precio de garantía ante Seguridad Alimentaria Mexicana para este tubérculo, con el apoyo del Programa Bienestar para el Campo y fertilizante gratuito, aumentaron sus cosechas.

Fue un año de mucha lluvia, pero el precio se mantuvo, nos ayudó, todavía tenemos por escarbar unas 100 cajas, expresó el ejidatario y mencionó que, por ahora, seleccionan la semilla de papa, para tenerla lista una vez que avance el invierno y preparen las parcelas para el nuevo ciclo de temporal.

Al respecto, Dionisio Rodríguez Limón, líder papero en Villarreal, comentó que unas 300 hectáreas fueron sembradas el ciclo anterior. No obstante, expuso que si bien reciben apoyos de fertilizante, este no corresponde a las necesidades del tubérculo pues para su crecimiento se requiere de fósforo y potasio, no urea, la que distribuye el gobierno federal.

Estimó que para el próximo año, al aumentar el precio del fertilizante, los campesinos dejarán de sembrar en un 40% esta semilla. Vendemos a cinco pesos el kilogramo, la inversión es de casi 80 mil pesos por hectárea, quedan 20 mil pesos al año de unas 25 toneladas por hectárea de rendimiento,puntualizó.

