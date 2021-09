Covid-19 también llegó a los Ceresos de Tlaxcala

Los estragos y la propagación del virus SARS-CoV-2 alcanzaron a la población penitenciaria de Tlaxcala, y quienes a más de un año de haberse decretado la emergencia sanitaria por esa nueva enfermedad están vacunados.

En Tlaxcala, a diferencia de otros estados, ese virus fue condescendiente con las más de mil personas que permanecen privadas de su libertad en alguno de los Centros de Reinserción Social (Cereso) ubicados en Tlaxcala y Apizaco.

Datos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que en lo que va de la pandemia (marzo 2020 a agosto 2021) de las mil 54 personas presas en la entidad 34 contrajeron el virus. Al respecto, Jesús Herrera Moreno, director general de Prevención y Reinserción Social, indicó que han registrado de forma gradual 33 casos de mujeres que dieron positivo a ese nuevo coronavirus y cinco varones.

Se hizo la cuarentena correspondiente por áreas y sector y no hubo mayor problema, el personal estuvo en pie en el aspecto operativo y técnico y obviamente pudimos dotar de los insumos a la población que no podía dejar detener actividades propias, pues eso sí podría generar un problema, indicó.

SIN LIBERTAD Y SIN FAMILIA

Una vez decretada la emergencia sanitaria, y dadas a conocer las medidas para evitar contagios y la propagación del virus, en los Ceresos de Tlaxcala las autoridades se sumaron a una nueva realidad que implicaba, principalmente, el asilamiento domiciliario y el nulo contacto entre personas.

Para quienes están en prisión se trata de una situación complicada pues, de por sí, por su condición de cárcel, reciben visitas de sus familiares y amigos cada determinada fecha y que, en acato a las órdenes de las autoridades de salud estatal y federal, tuvieron que ser suspendidas de forma definitiva por un tiempo.

Así, con el apoyo de la fundación Alas para Crear A.C., en las cárceles fueron implementadas estrategias para que los reos y reas tuvieran contacto con sus familiares vía remota.

Las llamadas telefónicas y videollamadas, principales medios para sostener comunicación, contribuyeron a calmar la desesperación y ansiedad de la población penitenciaria quienes por muchos meses no pudieron ver directamente a su familia.

Tratamos de darles la mejor atención posible, dotar de lo correspondiente al interior de los Ceresos y que pudiera haber calma durante esa situación de emergencia sanitaria, para que no pasara como en otras entidades federativas, en donde ha habido riñas y motines porque la gente quiere ingresar para ver a sus familiares, indicó el director.

Y aunque al momento el protocolo para ingresar restringe el aforo del 100 %, las personas privadas de la libertad ya reciben visitas de sus seres queridos, siempre que no sean menores de edad, que no padezcan alguna comorbilidad y no estén embarazadas, y pueden acceder solo después de ser sometidos a un test de evaluación y respetar toda una serie de protocolos.

Advirtió que en caso de que haya un cambio a verde en el color del semáforo epidemiólogo, las medidas serán las mismas, pues eso no implicará que el ingreso de las visitas sea como antes de la pandemia, situación que ya han explicado a los reos –en tiempo y forma- sobre todo por el comportamiento que tiene el virus.

UN DECESO

Pese a las medidas implementadas para mantener el virus lejos de las cárceles, esa enfermedad cobró la vida de un adulto mayor. Herrera Moreno comentó que el año pasado un hombre de alrededor de 70 años contrajo Covid-19 y falleció al salir hacia el hospital para recibir la atención médica, pero mencionó que además de obedecer a un tema de edad y los achaques a causa de ello, su salud no mejoró puesto que tenía padecimientos crónicos.

Esa es la única muerte registrada en los Ceresos de Tlaxcala a consecuencia de Covid-19, y aunque se trata de una cifra baja en comparación con la Ciudad de México que registra 55, hay otros estados como San Luis Potosí, Baja California Sur, Michoacán, Aguascalientes y Colima que no tienen decesos.

ADAPTAN INSTALACIONES

Como a muchos sectores de la población, el que tiene que ver con la reinserción social también fue sorprendido con la llegada de Covid-19, y con el trascurso de los días tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad. Herrera Moreno aseveró que en todo momento trataron de cumplir con los parámetros de trabajar y proteger a la población penitenciaria.

Es una población virgen y en todas nuestras áreas médicas todos los días están pendientes de llevar a cabo la revisión del estado de salud de las personas privadas de su libertad, quienes a cualquiera hora pueden tomar una consulta y el medico tiene la obligación de atenderlas, sostuvo.

Explicó que de ser necesario y si existiera el motivo para que algún preso o presa contagiados de ese virus debiera egresar para recibir la atención médica, lo harán.

En caso contrario, cuando el virus no provoca una afectación mayor, son atendidos en áreas de asilamiento que crearon para alojar a las personas diagnosticadas con algún cuadro de Covid-19, para que puedan cumplir con la cuarentena recomendada y así evitar la propagación al interior de los centros.

VACUNACIÓN AL 100 %

A nivel nacional, de acuerdo con el reporte del 24 de agosto de la CNDH y con información de Jesús Herrera Moreno, director general de Prevención y Reinserción Social, todas las personas privadas de su libertad de Tlaxcala ya fueron vacunadas contra Covid-19.

Los datos del organismo nacional establecen que fueron inmunizadas 89 mujeres y 965 hombres, que representa la totalidad de la población penitenciaria del estado (mil 54).

Herrera Moreno explicó que a la mayoría de los presos y presas (sino es que a todo es ese sector) les fue aplicado el biológico CanSino, y que si en algún momento arriba una nueva persona, la vacuna será solicitada.

34 presos contrajeron el virus y un adulto mayor murió, entre marzo de 2020 a agosto de 2021

EL APUNTE Recientemente, en el Congreso local fue propuesto instaurar en Tlaxcala el 18 de julio como Día del Penitenciario

