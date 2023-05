Crean programa que cambia textos a braille

Los libros especializados para estudiantes con debilidad visual y auditiva tienen costos elevados y son difíciles de conseguir por estudiantes, padres de familia y docentes; ante esta problemática alumnos de nivel medio superior crearon un programa para convertir un texto al sistema braille de manera sencilla, económica y rápida.

Local En escuela regular, 847 niños con discapacidad

Uriel Netzahual Galicia, Nahu Gutiérrez Cuapio y Leonardo Neria Hernández son los alumnos responsables de crear “Visual”, un programa capaz de procesar textos y frases para pasarlos a braille e imprimir indicaciones, lecturas, órdenes de trabajo y otros aspectos necesarios para facilitar la comunicación escrita entre alumnos y docentes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Local Obtuvo alumna Gheidy Meza mención honorífica en concurso nacional de ciencias de la UNAM

El proyecto pertenece a los estudiantes que cursan el cuarto semestre de la especialidad de Programación en el turno vespertino del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) plantel 132, situado en Santa Cruz Guadalupe, en Chiautempan.

Expusieron que un problema presente en las escuelas es que los docentes no conocen el sistema braille y al tener un alumno con debilidad visual o auditiva no pueden comunicarse durante el proceso de aprendizaje-enseñanza, sumado que no cuentan con las herramientas necesarias que favorezcan la educación del menor, de ahí que desarrollaron “Visual” derivado de sus conocimientos de programación adquiridos en el Cetis.

Entérate: ➡️ En Veracruz, personas con debilidad visual reciben acta de nacimiento en braille

Los jóvenes mencionaron que su proyecto permite una comunicación escrita rápida, pues el docente no tendrá que acudir a cursos para aprender la escritura y lectura en braille, tiempo que retrasará la formación de los alumnos.

Doble Vía ¿Crees en ellos? Este es el significado de las pulseras rojas, el “mal de ojo” y otros amuletos que lo “curan”

En su demostración, indicaron que solo basta con escribir la frase, indicación o texto deseado y el programa lo convertirá al lenguaje braille, además brindará un formato listo para imprimir en un equipo convencional, de ahí que el docente solo deberá emplear una regleta y marcar los puntos para darles relieve y puedan ser leídos por los estudiantes que los necesitan.

Detallaron que una regleta del sistema braille no tiene un costo elevado y es fácil de emplear, pues los docentes ya tendrán una guía para marcar la lectura que permitirá comunicarse con los alumnos.

Más información: ➡️ Conoce la historia de Louis, el niño que inventó el sistema Braille luego de quedarse ciego

Durante la demostración los estudiantes emplearon hojas convencionales con la regleta, pero recomendaron emplear opalina o de un material más grueso para evitar que los relieves se borren con el tiempo o al poner peso sobre ellos.

Puntualizaron que este prototipo también puede ser llevado a centros de trabajo, viviendas y todas las áreas interesadas en favorecer la inclusión de los diversos grupos sociales. Finalmente, establecieron que pretenden que el prototipo llegue a todo el país y facilite la comunicación de las personas para que tengan un desarrollo pleno en la escuela, empresa o vida cotidiana.

El programa “Visual” solo está disponible para computadora, pero los alumnos continuarán trabajando para crear versiones para dispositivos móviles.