Crece el interés por las ventas de bazar; alternativa para conseguir recursos económicos

La necesidad de obtener recursos económicos de manera digna mediante la venta de artículos y ropa en buen estado, es el interés que crece entre las familias tlaxcaltecas, quienes reconocen que cada vez aumentan tanto los productos básicos, combustibles y productos secundarios.

Los bazares son definidos como espacios donde las familias exhiben para vender productos de segunda mano, es decir usados, pero en buenas condiciones, a precios bajos. Los interesados abren las puertas de sus hogares para que en sus patios coloquen todo tipo de productos para vender.

El sistema permite a los compradores acceder a prendas y objetos que no están dañados, son seminuevos o con poco uso, en muchos casos con las etiquetas, porque los vendedores ya no los necesitan, al tiempo de requerir dinero para atender necesidades básicas de alimentación y vestido.

Tan solo en el municipio capitalino hay cada vez más familias que a lo largo de la semana abren las puertas de sus viviendas para exhibir desde prendas de vestir para niños, dama y caballero, juguetes, bañeras, mesas, platos, vasos, servilletas, entre otra variedad de artículos decorativos para el hogar. Los precios promedio van desde 20 pesos, también 30, 40, 50 y 100 pesos, según cada bazar.

Al respecto, Jerónimo N. de 45 años de edad, compartió que al llevar a su tía a la estética, vio a fuera de una casa prendas de vestir, se acercó a ver y decidió comprar.

Me dio curiosidad ver la ropa, eran de caballero, compré una chamarra de tela ligera en 20 pesos. Me agradó estaba limpia, pero la llevaré a la tintorería para lavarla y usarla. La señara que vendía tenía prácticamente una bolsa grande de prendas para comercializar, todas en 20 pesos.

En la Loma Xicohténcatl este Diario comprobó que cada miércoles de tianguis las familias aprovechan mostrar sus productos, en algunos casos nuevos, porque se trata de ropa, juegos de baño, servilletas de cocina y vajillas.

A su vez, Saraí N., de 56 años de edad, afirmó que encontró vestidos de princesas para su hija, revisó que estuvieran en buenas condiciones y los compró en 50 pesos.

Son de su talla, solo los voy a lavar muy bien y puede usarlos sin problema, ella que es niña le gustan de los personales de las princesas.

Jerónimo N, de 47 años, indicó que encontró pantalones en buenas condiciones para sus hijos. “Me los dieron en 25 pesos, veo que están prácticamente buenos, pueden durar y el precio está bien para mí que trabajo de albañil y a veces no tengo para comprar seguido ropa nueva”.

Ofelia N., vendedora de un bazar, mencionó que optó por vender ropa y juguetes porque necesita de un ingreso económico extra, además de ver que hay cada vez más personas que también hacen sus ventas.

En mi caso, es ropa de mis hijos que no está usada, ni maltratada. Es de marca, pero ya no les quedó, no se las puse seguido y junté mucha, van creciendo. Decidí venderla a precios accesibles.

Juana N., también dueña de un bazar, dijo que vende tanto ropa nueva en 100 pesos, 150 y 300 pesos la pieza, y usada en 50 y 100 pesos, según el modelo.

La gente sí pregunta, revisa la ropa y muchos compran, aprovecho que los miércoles de tianguis porque pasa más gente y puede interesarse.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reconoció que hay gente de la clase trabajadora que a pesar de tener un salario fijo semanal y en algunos casos quincenal, le cuesta cubrir los gastos de alimentación, el fenómeno lo calificó como pobreza laboral.

De 20 y hasta 100 pesos, los artículos que venden en los bazares.

