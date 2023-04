De Jueves a Domingo Santo, ofrecerá sector salud servicios de urgencias

En atención a las emergencias médicas, en Tlaxcala el sector salud ofrecerá el servicio de urgencias en sus hospitales de Jueves a Domingo Santo, dispondrá de personal de enfermería y médico para las eventualidades que puedan ocurrir.

Así, la Secretaría de Salud con sus nosocomios IMSS-Bienestar estarán abiertos, al igual que los Centros Urbanos; el Centro Regulador de Urgencias Médicas tendrá disponible a personal y unidades para atender las emergencias en la zona de balnearios.

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ofrecerán 24 horas de servicio de urgencias para sus respectivos derechohabientes, por los días feriados de la Semana Santa.

Entrevistado al respecto, el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, Fernando Moncada Jiménez, explicó que en los hospitales funcionarán los servicios de Rayos X, laboratorio y tomografía, con el personal de enfermería y médicos especialistas que estarán de guardia en esos días.

El especialista anotó que las Unidades de Medicina Familiar, tendrán en estos días Santos el servicio de Atención Médica Continua, que ofrece urgencias en el primer nivel de atención.

Aclaró que para el lunes 10 de abril las actividades médicas en los hospitales y Unidades de Medicina Familiar regresan a la normalidad. De hecho, refirió que de Lunes a Miércoles Santo las unidades laboraron en sus horarios habituales.

RECOMENDACIONES DE SALUD

Tras recordar que Tlaxcala todavía atraviesa por la sexta ola de la pandemia de Covid-19, el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS pidió no bajar la guardia con las medidas de seguridad e higiene, como el lavado permanente de manos y uso de mascarilla en espacios cerrados.

En este orden de ideas, recomendó a las familias no consumir mariscos crudos en lugares no establecidos, ante las enfermedades gastrointestinales. Así, como tomar suficiente agua para no deshidratarse por las altas temperaturas.

También dijo que es necesario que la gente use protector solar si se expondrá a los rayos del sol, para cuidar su piel y evitar quemaduras solares; la gorra y el sombrero también ayudan a proteger la piel.

Las 24 horas del día funciona el servicio de urgencias en IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE.