Durante Semana Santa, pide la SSa prevenir males y accidentes

Una vez que está en marcha la Semana Santa, el sector salud exhortó a los tlaxcaltecas a tener medidas preventivas al conducir, debido a que en los periodos vacacionales tiende a incrementarse el número de accidentes.

Tras pronunciarse por una cultura de prevención de siniestros, la Secretaría de Salud (SSa) recomendó, a través de sus redes sociales, a los conductores respetar los límites de velocidad en las carreteras estatales y federales, no beber alcohol, no hablar ni mandar mensajes por celular, no invadir banquetas, cruces peatonales o ciclovías.

Refirió que el 62 % de los siniestros provocados por distracciones están asociados al uso de dispositivos móviles, por lo cual exhortó a tener precaución al conducir para no poner en riesgo su vida y la de otras personas. En caso de algún percance llamar al 911. Al salir de casa, sugirió desconectar los aparatos eléctricos, cerrar el suministro de gas y las llaves de agua, así como verificar que las puertas y ventanas estén cerradas correctamente. Además, antes de salir a visitar lugares de la entidad y otros destinos lejanos, deben llevar una identificación oficial para cualquier situación imprevista, incluso avisar a un familiar para mantener comunicación previendo robos.

CUIDARSE ANTE EL SOL

A propósito de que en Semana Santa los alumnos de todos los niveles educativos están de vacaciones, la SSa planteó el uso de bloqueador solar en la piel, evitar tomar el sol entre las 10:00 y 16:00 horas, usar gorra, sombrillas, ropa de manga larga con colores claros y lentes oscuros con protección contra los rayos ultra violeta.

Dijo que en caso de ir a la playa, las familias deben aplicar protector solar varias veces al día, de tal manera que no sufran de quemaduras solares. Si a pesar de las recomendaciones para cuidarse del sol, la piel está roja y caliente, la sugerencia es quitarse de los rayos de sol, luego cubrir la piel con tela de algodón húmeda, puede ser una toalla o camiseta. Un consejo es intentar sumergir la piel dañada en un baño frío con avena coloidal o bicarbonato de sodio para aliviar el dolor.

Abundó que después de que la quemadura solar se haya enfriado un poco, la persona afectada puede aplicar una crema hidratante que contenga aloe vera, ayuda a reducir la hinchazón y el dolor. Para quemaduras muy dolorosas, la recomendación es comprar una loción que contenga también un anestésico local, que calme la molestia del área lastimada.

ESTAR HIDRATADO

Asimismo, la SSa argumentó que el agua ayuda a regular la temperatura corporal, por eso en esta temporada de altas temperaturas los tlaxcaltecas deben estar hidratados porque favorece a la salud.

Afirmó que deben privilegiar ingerir agua simple embotellada o hervida para disminuir casos de deshidratación, principalmente en menores de edad y adultos mayores.

La institución reiteró el seguir con los hábitos del lavado constante de manos y de higiene en los alimentos, porque por las altas temperaturas la comida tiende a descomponerse con mayor facilidad, provocando enfermedades gastrointestinales.

De acuerdo con la Ssa, el 62 % de los siniestros provocados por distracciones están asociados al uso de dispositivos móviles.