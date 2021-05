Debe ITE registrar a Petronilo Roldán: TET

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) debe registrar a Petronilo Roldán Pérez, quien busca ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente municipal de Hueyotlipan, pues así lo determinó ayer el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

Y es que el órgano electoral negó el registro a Roldán Pérez a una supuesta inhabilitación dictada para ejercer cualquier cargo público, por lo que el aspirante acudió al tribunal para impugnar el acuerdo.

Tras resolver el juicio de la ciudadanía 050 de este año, el TET revocó parcialmente la resolución del ITE al explicar que si bien la inhabilitación no ha sido revocada o modificada, no ha causado estado o ejecutoria.

Los magistrados recordaron que según la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino hay una determinación ejecutoria de alguna autoridad, en la que haya sido probada plenamente la responsabilidad de un ciudadano, y que por se le restrinja el ejercicio de sus derechos político-electorales, debe prevalecer ese derecho con base en el principio de presunción de inocencia.

Añadieron que, entonces, el derecho de ser votado debe potencializarse y no restringirse con determinaciones que no hayan causado ejecutoria, y en consecuencia no tengan la relevancia suficiente para trascender en la esfera jurídica del aspirante a candidato.

A Petronilo Roldán Pérez le fue interpuesto un procedimiento de responsabilidad administrativa por el Órgano Interno de Control del municipio de Hueyotlipan, y fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.

Sin embargo, dicha sanción carece de efectos para causar algún perjuicio en la esfera de su derecho-político electoral a ser votado porque esa resolución está controvertida con un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el que existe la posibilidad de que obtenga sentencia favorable.

