Demandan derecho a una movilidad segura, para niñas y mujeres

Una movilidad segura para las mujeres y niñas, quienes tienen el derecho a habitar las calles, transporte público o privado, parques, centros comerciales, cines y cualquier espacio público sin miedo y sin que la violencia sexual limite su autonomía, demandó el Colectivo Mujer y Utopía al gobierno del Estado.

Esto como parte del programa Fondo Canadá para Iniciativas Locales, diseñado para apoyar proyectos a pequeña escala con gran impacto, que estén alineados con las prioridades temáticas del Departamento de Asuntos Globales de Canadá y dirigido a proyectos concebidos y diseñados principalmente por socios locales. Los proyectos son seleccionados y aprobados por la Embajada de Canadá en México.

A través de un pronunciamiento, el colectivo manifestó la necesidad de vivir en ambientes libres de violencia en espacios públicos, además de evitar normalizar este tipo de violencia, pues cada vez es más recurrente, pero no por ello menos peligroso.

De igual forma, exigió a sus pares masculinos evitar los “piropos”, pues eso también representa violencia sexual, debido a que ni la ropa, ni la hora, ni el lugar por cual transiten es razón para violentar a una mujer, quienes tienen derecho a caminar tranquilas y, por el simple hecho de ser una persona, deben respetarlas.

También, reclamó la necesidad de las mujeres a no ser valientes cuando salen a las calles, sino libres, pues actualmente la sociedad le enseña a la mujer a tener cuidado de no ser violada, en lugar de enseñarle al hombre a no violar.

Por todo lo anterior, instó al gobierno estatal a garantizar a las mujeres y niñas una vida sin violencia sexual en espacios públicos, la cual implica el contacto físico, miradas lascivas, silbidos, mostrar genitales o masturbarse frente de ellas, así como palabras obscenas relacionadas a su cuerpo, invasión a su espacio personal y tomar fotografías sin su permiso.

El colectivo trabaja de la mano con el Fondo Canadá para iniciativas locales, donde generan material y capacitaciones a mujeres en distintos temas.

