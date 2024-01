Desde Canadá, emprendedora tlaxcalteca defiende sus raíces

Orgullosa de su tierra, la emprendedora tlaxcalteca Gabriela Flores escribió un mensaje desde Toronto, en Canadá, a los seguidores de su página de Facebook “Tienda Móvil”. En él destaca la satisfacción de su trabajo en el extranjero, así como su experiencia con los clientes al mencionar sus orígenes a lo largo de los 14 años que lleva lejos de su país.

“La mayoría de mis clientes que no son mexicanos y me preguntan ¿de dónde eres? Y les digo: Tlaxcala, la mayoría dice, ¿y dónde está eso? De hecho, los mexicanos se burlan de mi ciudad diciendo que Tlaxcala no existe. ¡Pero sí existe! Tlaxcala es el estado más pequeño del país. Está ubicado en el centro-este de México”, redactó.

Gabriela Flores destacó el nombre de Tlaxcala a través de su red social. Foto: Cortesía | Facebook Tienda Móvil

A la publicación adjuntó una fotografía en la nieve con la leyenda “Tlaxcala sí existe” y una invitación para visitar “la cuna de la nación” y gozar de su riqueza cultural y gastronómica.

Estoy orgullosa de representar a mi ciudad aquí en Canadá. Una emprendedora tlaxcalteca en Toronto. Espero que algún día tengan la oportunidad de visitar mi hermosa ciudad, les va a encantar, agregó.

A partir de su publicación, decenas de paisanos se hicieron notar con muestras de cariño, respeto y admiración hacia la migrante, que gustosa respondió: “podremos vivir en otro país, pero jamás dejaremos de acordarnos de donde venimos”.

PARA SABER MÁS

“Tienda Móvil”, el emprendimiento de Gabriela Flores, es una surtidora online de productos latinos, especialmente mexicanos, con dos sucursales, una en Etobicoke y otra en Toronto.

De acuerdo con su catálogo, las personas pueden encontrar desde golosinas típicas mexicanas como mazapanes y conchas de chocolate hasta kits de cocina para preparar tamales, los cuales incluyen la masa en polvo, manteca y hojas para elaborarlos.