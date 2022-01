Detecta Sepe una centena de aviadores

Hasta el pasado 17 de enero, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) recibió un total de 100 reportes sobre trabajadores de la educación que mantenían su labor de manera irregular, es decir que no acudían a laborar, alguien más lo hacía por ellos o estaban en el esquema de la mal llamada “escuela amiga”, reveló el titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández.

En entrevista, el funcionario puntualizó que varios fueron los docentes que acudieron de manera voluntaria a solicitar la regularización de su situación que, al final de cuentas, era la intención de esta campaña, el que quienes estuvieran en este entendido acudieran voluntariamente.

De igual forma, mencionó que al menos 10 se acercaron directamente con él para indicarle el estatus de su labor, por lo que procedieron a realizar el trámite y lograron ponerlos en orden para evitar futuros problemas.

Eso sí, puntualizó que tiene sentimientos encontrados, pues al inicio de estas acciones él dijo que eran alrededor de 200, pero fueron muchos los que buscaron inmediatamente su reincorporación.

Lo que sigue es que cada una de las áreas haga la recopilación de los documentos, pero nos estamos informando para tomar cartas en el asunto, hay algunas supervisiones que en lugar de tener la estructura que está en la normatividad, tiene docentes de más, y eso lo que toca es tener por escrito el tema de la Contraloría Interna y de la Secretaría de la Función Pública para regularizarlo y será a través de directores, supervisores, etc., abundó.

De igual forma, reconoció que aunque en algunos de los casos los docentes no acudieron de forma voluntaria, el número no es grave, pero seguirán con este tipo de acciones en bien de la educación estatal.

En su momento, manifestó que no habrá consecuencias para los docentes, pues lo que buscan es que esto se corrija, no se repita y utilicen la política de la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, que es la misma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no buscar sancionar, sino evitar que se repita, pues no es una cacería de brujas.

Aquellos directores, supervisores o jefes de sector que no realizaron el reporte de los casos tendrán una sanción, pero deberán investigar si existen tales casos.

