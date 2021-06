Dictaminará el Congreso 107 cuentas públicas

La diputada integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Luz Guadalupe Mata Lara, adelantó que debido a la conclusión de la actual legislatura, iniciarán con la dictaminación de 107 cuentas públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

En entrevista, aseguró que el proceso de revisión será entre el 30 de junio y el 15 de julio, para desahogar y dictaminar inmediatamente, pues no cambiarán los sentidos que entregue el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

“La parte técnica que es el OFS está trabajando a marchas forzadas, y nosotros estaremos en espera del dictamen para poder organizarnos, calendarizar y realizar las sesiones para subirlas”, puntualizó.

Además, detalló que son 109 entes obligados, pero los municipios de Zitlaltepec y Tlaxco no entregaron sus balances financieros, pues ambos padecieron administraciones conflictuadas y no tuvieron la capacidad de diferenciar los asuntos políticos con el trabajo municipal.

Aseveró que Zitlaltepec pidió 35 días más para entrar la cuenta, “pero así fueran 50 días, no la habrían entregado y hasta el día de hoy no lo han hecho, mientras que Tlaxco por la misma situación política que viven, la nueva presidenta no quiso firmar, el síndico también estaba con problemas, así que hubo muchos conflictos que detuvieron su trabajo”.

Por ello, adelantó que las autoridades de ambas comunas enfrentarán denuncias penales, pero por lo pronto, reprobaran sus cuentas públicas, “porque dicen que si tú no entregas en tiempo y forma tu trabajo, pues no esperes que el resultado sea benéfico”.

La legisladora aseguró que a los diputados les dará tiempo revisarlas y dictaminar, “pues el OFS trabaja en lo técnico y nosotros será algo más sencillo, ya que entra en vigor la nueva ley que da mayor participación al órgano”.

