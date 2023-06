Disertan en el Congreso local sobre las reformas electorales

Las reformas electorales no siempre se llevan a la práctica, pues el tema de la paridad de género aun está pendiente de implementarse en su totalidad, revelaron las especialistas del Colegio de Tlaxcala (Coltlax), Angélica Cazarín Martínez y Emelia Higueras Zamora, en la conferencia “La Reforma electoral como proceso para la transición de democrática” realizada en el Congreso local.





En su momento, Higueras Zamora explicó que para que un estado sea democrático debe contar con siete preceptos, entre los que se encuentran alternativas y competencia política real, alternancia en el poder, instituciones electorales, instrumentos de participación ciudadana y una institución para la rendición de cuentas, entre otras.

De igual forma, dijo que las reformas electorales ayudan a que se consoliden los preceptos, aunque en el estado se han dado en las cuotas de participación de la mujer, lo cual fue progresivo, además de que Tlaxcala no ha sido pionero en reformas electorales, pues siempre va más al rebote y a últimos casos. En las ultimas elecciones de 2021, indicó, los partidos políticos cumplieron con la ley y otorgaron la paridad, pero al llegar la elección siguen sin ganar más espacios las mujeres, pero aun así fueron menos las que participaron, contrario a la presencia que tienen en ayuntamientos sindicaturas y regidurías.

Explicó que la reforma electoral de 2019, obliga a las autoridades a tener la paridad en todo, y el acceso a las mujeres a los cargos de decisión política, pero eso aun no sucede, pues en las plantillas de ayuntamientos no cumple, por eso una reforma no se cumple al no llevarse a cabo.

Por su parte, Cazarín Martínez, indicó que a lo largo de la historia y en etapas de reformas México se ha trasformado, pues las reformas electorales son un asunto “barroco”, donde la reforma nueva es candado nuevo para el viejo, y el país tiene valores en el sistema electoral y en sus normas, de ahí que sería importante repensar el asunto de la desregularización de éste.

“Tenemos construir normas e instituciones sobre la base de la desconfianza, por eso tenemos tantos candados en los procesos electorales, en el documento de identificación. Por eso sería importante una desregularización del sistema electoral, pues el exceso de leyes crea problemáticas”, refirió.

Asimismo, admitió que las reformas son perfectibles, pues cuando atienden el debido proceso y tiempos, el contexto importa, pues en México una reforma electoral debe atender al contexto, exigencias y necesidades del país, y Tlaxcala que es un estado rico en historia política, debe atender al contexto antes de replantear reformas que no solo atiendan intereses particulares y cupulares, sino del ciudadano.

En el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local no prosperó la reforma electoral propuesta por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria.