Divide opiniones fallo para uso de mariguana

Los legisladores en México solo favorecen a minorías, opinó Viridiana Meneses Pérez, coordinadora en Tlaxcala del Frente Nacional por la Familia (FNxFamilia), con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país.

La SCJN avaló que, con fines recreativos, los mexicanos mayores de edad tienen derecho a consumir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis y tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo de la planta.

De ahí, la activista aseveró que el Frente no está de acuerdo con esa determinación, puesto que las instancias en vez de preocuparse en temas de seguridad, empleo y combate a la corrupción, se están “distrayendo” en temas que solo demandan unos cuantos.

“Nuestros jóvenes necesitan capacitación, trabajo y estudios gratuitos… es lamentable que se ofrezcan estos adoctrinamientos para el uso de la marihuana que solo los vienen a atontar, por ello es que nos pronunciamos en contra”, resaltó.

Meneses Pérez agregó que el FNxFamilia seguirá capacitando a los jóvenes de su agrupación en esos temas, con el objetivo de generar conciencia y sean unos ciudadanos sin vicios.

Adelantó que manifestarán su descontento ante el Congreso local, si los diputados intentaran aprobar el uso lúdico en Tlaxcala, toda vez que así lo han hecho y siguen en la misma postura.

“Lamentablemente, nos damos cuenta que el Congreso de Tlaxcala está en la misma postura de apoyar las leyes que se generan a nivel nacional, están legislando solo para unos cuantos”, soltó.

Por su lado, Josué N., un consumidor de cannabis, celebró la determinación de la Corte, al señalar que eso le ayudará a no estigmatizar el consumo, toda vez que la sociedad los cataloga de delincuentes, cuando son personas productivas.

“Yo, por ejemplo, fumo por distracción, para relajarme, lo hago muy seguido porque me ofrece una paz interior, llego cansado del trabajo y me fumo un churrito, así puedo dormir mejor”, comentó.

Añadió que consumir marihuana es caro, pero él trata de dosificar su consumo, para que 500 pesos de hierba le alcancen para un mes. “Pero no por comprarla dejo sin comer a mi familia. No soy delincuente y asumo mis responsabilidades de jefe de familia, además no me altero cuando la consumo”.

Josué N., consumidor de cannabis, refiere que no consume marihuana frente a su hijo y su esposa, “aunque ella sabe que lo hago, respeto los espacios”.

