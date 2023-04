En Parlamento Infantil proponen mejorar la convivencia escolar

Mejorar la convivencia escolar, erradicar el maltrato, respeto a sus derechos fundamentales, así como la impartición de la lengua náhuatl y clases de música en las escuelas de educación básica, propusieron niños y niñas integrantes del XIV Parlamento Infantil, realizado este jueves por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.





Por lo anterior, plantearon la difusión de los derechos de la niñez en las escuelas con una “semana de la niñez”, esto a través de tareas, investigaciones y exposiciones, además de que sus padres sean involucrados en esas actividades pues, de esta manera, cuando sean adultos lograrán contribuir positivamente a la sociedad.





Ante la presencia de sus padres y maestros, los 25 representantes de los distritos electorales, así como de representación proporcional, manifestaron su sentir sobre los temas que les preocupan, además de que les exigieron a los diputados locales y demás autoridades estatales mejorar los espacios para su recreación y evitar con ello su inserción en vicios o caer en malos pasos.

Los menores parlamentarios abogaron por el derecho a la identidad. | César Rodríguez

De igual forma, demandaron la existencia de una cultura de paz, armonía, un freno a la inseguridad y que Tlaxcala sea un estado en desarrollo para tener una mejor vida en un futuro, con un medioambiente no deteriorado por no haber tomado cartas en el asunto ahora que es tiempo de corregir esas problemáticas.





De manera particular, los estudiantes de primaria lamentaron la desigualdad que existe en todos los ámbitos sociales y que no existan leyes que puedan evitar casos de explotación infantil, además de que criticaron que a los niños y niñas se les encarguen actividades no acordes con su edad, como es el cuidado de sus hermanos o de algún familiar, pues esa parte no les corresponde.

Los 25 representantes manifestaron su sentir sobre los temas que les preocupan. | César Rodríguez

Eso sí, Isabella Johanna Joldersma Reyes, del distrito siete, solicitó impartir clases de música en las escuelas de educación básica y comunidades del estado, pues eso ayudaría en el desarrollo de los niños, además de que les permitiría adquirir habilidades sociales y escolares, como son la resolución de conflictos, pues el gobierno y sus diferentes instancias no dan la importancia a la educación musical ni y a los espacios culturales.





Por su parte, Ailen Abigail Flores Rojas, del distrito 15 y proveniente de una escuela indígena de San Pablo del Monte, planteó la impartición de clases de náhuatl en toda la educación básica pues, así como se enseña una lengua extranjera, también sería importante que lo hicieran con la materna, al tiempo de demandar respeto a los derechos lingüísticos y que los programas educativos respondan a las necesidades de este sector.





De igual forma, los infantes exhortaron a sus padres a pasar más tiempo con ellos, pues el desapego de muchos causa que los niños y niñas busquen caminos de salida y, en el mejor de los casos, se refugien en los videojuegos, pues en el peor de los escenarios pueden caer en vicios o delincuencia.





También reconocieron que como hijos y estudiantes han perdido valores como el respeto a padres, maestros y sus compañeros, por eso es necesario recobrar esos valores para tener una mejor convivencia en todos los aspectos.





Además, lamentaron la desigualdad social, pues de esta se deriva la discriminación que, además, implica una distribución inequitativa de oportunidades con brechas tan marcadas entre personas ricas y pobres, poniendo en desventaja a quienes tienen mayores carencias y propicia que sus sueños se esfumen sin verlos convertidos en realidad.





Aunado a lo anterior, reprocharon a los legisladores actuales no velar por el interés superior de la niñez, pues tienen sueños de trabajar, sobresalir y triunfar, pero solo logran sobrevivir de una mala manera que nos es decorosa, por lo cual instaron a los congresistas a legislar en favor de este sector de la población.





DIPUTADOS DESDEÑAN SESIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS





Aunque la sesión ordinaria de este jueves fue de trámite para dar paso al Parlamento Infantil, la mayoría de los diputados se ausentó de la plenaria realizada por los legisladores infantiles, pues fueron pocos quienes permanecieron en el desarrollo de la misma y otros más aparecían de manera intermitente.





Durante la sesión, los únicos presentes fueron Laura Alejandra Ramírez Ortiz, esto al ser la presidenta de la Comisión de Educación, así como Reina Flor Báez Lozano y Manuel Cambrón Soria, quienes escucharon de viva voz las peticiones y necesidades de los participantes del Parlamento.





Sin embargo, otros diputados permanecieron por algunos minutos y, posteriormente, se retiraron, aunque al momento de entregar los reconocimientos y presentes nuevamente acudieron al acto protocolario.