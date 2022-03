En Tlaxcala, personas siguen con el uso de la mascarilla

Una vez que Tlaxcala transita en semáforo epidemiológico verde por Covid-19, desde enero pasado, la mayoría de la gente que transita por las calles atiende la recomendación de usar el cubrebocas, lo que abona a evitar cadenas de contagios.

En tanto, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, confirmó que del 21 de marzo al tres de abril Tlaxcala se mantendrá en semáforo epidemiológico verde por la reducción de contagios.

De hecho, todo el país estará en ese color por el descenso de casos positivos y fallecimientos, aunque las medidas básicas de prevención continuarán en la mayoría de los estados.

La mayoría de tlaxcaltecas que transitan por los diversos lugares de la entidad continúan usando el cubre bocas / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Mientras tanto, en los estados de Nayarit, Coahuila y Nuevo León el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio en lugares abiertos, siempre y cuando se mantenga la sana distancia.

El pasado 25 de febrero, el Consejo Estatal de Salud modificó las disposiciones sanitarias para continuar con la reducción de los contagios por el nuevo coronavirus, mantener la salud y equilibrar la economía de los diferentes sectores de la entidad.

En las nuevas medidas estableció que los transeúntes en la vía pública deben usar en todo momento de forma correcta el cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar el contacto físico al saludar.

Anotó que se propone reiterar que la autoridad municipal, en su ámbito de competencia, regule el acceso, horarios, supervisión y control de las recomendaciones establecidas en los presentes lineamientos e imponga las sanciones que resulten procedentes por su incumplimiento.

Los costos por un cubrebocas prácticamente son accesibles a los bolsillos de los tlaxcaltecas, hay desde tres y cinco pesos a 10 pesos. Los venden en las tiendas de abarrotes, puestos semifijos, mercados municipales, farmacias, supermercados y hasta en papelerías.

En un recorrido por las calles de la capital, este Diario observó que la mayoría de los tlaxcaltecas porta el cubrebocas y en algunos casos careta, pero todavía hay, aunque en menor proporción, gente que no lo usa.

Es que estamos en la calle, por eso prefiero usar el cubrebocas, es mi decisión, usarlo para protegerme. Sí tengo mis vacunas, pero la pandemia todavía no termina y no sabemos después con qué variante van a salir, expresó Jacobo N., de 43 años de edad.

A lo largo de este tiempo he enseñado a mis hijos que si salimos debemos usar el cubrebocas por cuidar de nuestra salud. Creo que es mejor que lo sigamos usando porque no sabemos si nos rozamos con personas que están portan el virus o no se han vacunado, comentó Ivonne N., de 39 años.

Verde, es el semáforo epidemiológico por Covid-19 que tiene Tlaxcala

