En Tlaxcala, se mantienen vigentes las prácticas de oración y abstinencia durante Semana Santa

Dentro de las prácticas de Cuaresma que la iglesia recomienda a los creyentes para lograr la conversión previa a la Semana Santa son la oración, la mortificación, la caridad, el ayuno y la abstinencia, las cuales se mantienen vigentes en parte de la población tlaxcalteca.

Ayuno y abstinencia

La abstinencia de comer carne es una de las prácticas más visibles entre la población; los negocios de carne suelen verse más despejados con relación al resto del año, mientras que las marisquerías cuentan con un mayor número de compradores.

Una forma de corroborar la abstinencia es a través de la venta de alimentos preparados. En un recorrido por la capital del estado se constató que los restaurantes suelen ofrecer platillos de temporada que incluyan pescado y mariscos durante la Semana Santa, mientras que las cocinas económicas se suman al adaptar su menú del día en los estándares de la fe católica.

“Los viernes no cocinamos la carne, tanto porque nosotros somos de la creencia que no se debe comer, como porque no la piden los clientes, ellos siempre prefieren el pescado”, expresó el cocinero Victor Ramos a este Diario.

En lo que respecta al ayuno, preguntamos a tlaxcaltecas católicos de distintas edades si cumplen esta práctica específicamente el Viernes Santo, considerando que la obligación moral es para personas de entre 18 y 59 años de edad.

Entre los entrevistados surgió una variedad de respuestas orientada, sobre todo, por su generación.

Las personas mayores de 30 años tienen mayor tendencia a ayunar el Viernes Santo, pero solo al medio día; mientras que los mayores de 40 lo hacen hasta las 3 de la tarde. Por otro lado, los menores de 30 no realizan ayuno, solo evitan la carne ese día.

Oración

La Iglesia en Tlaxcala mantiene arraigadas tradiciones y celebraciones litúrgicas con gran afluencia como el Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Jueves de lavado de pies, Vía Crucis del Viernes Santo, Vigilia Pascual el sábado por la noche y Misa de Resurrección el Domingo.

Sin embargo, las autoridades religiosas coinciden en que son las personas mayores quienes representan el mayor número de asistentes. Así, considerando que la media de la población de Tlaxcala oscila entre los 20 y 30 años, es predecible que estas costumbres están en riesgo de desaparecer.

El padre Netzahualcóyotl Xochitiotzin sugiere que en realidad se trata de una constante adaptación, pues “las reglas religiosas estipulan algo a nivel internacional, pero a nivel local hay diferencias asociadas a los usos y costumbres” por lo que es natural ver diferencias con el tiempo y la evolución de las comunidades.

Aun así, los grupos juveniles conformados en las Iglesias simbolizan un interés genuino por la religión católica y las tradiciones que envuelve. “Me gusta venir (a actividades religiosas) porque es una forma de servir a Dios y porque los chavos que convivimos tenemos las mismas ganas de ayudar a la gente y tener una forma de vida más sana espiritualmente”, dijo la adolescente Tania García, del grupo Nazareno de Apizaco.