En Tlaxcala ya no quieren a Morena: Santiago Creel

En Tlaxcala ya no quieren al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) porque no sabe gobernar, aseveró Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional (PAN), durante una reunión que sostuvo esta tarde con ciudadanos del municipio de Zacatelco.





"Morena no sabe gobernar, quiere avasallar, quiere controlar el Congreso federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y no lo vamos a permitir, los votos de la ciudadanía van a frenar esos intentos autoritarios de un partido que no debe de estar gobernando México", dijo.





En visita por Tlaxcala, el panista refrendó su apoyo a Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la gubernatura de la coalición "Unidos por Tlaxcala".





Ante decenas de ciudadanos, se dijo estar congratulado porque la campaña de la expresidenta municipal de Tlaxcala evoluciona de forma positiva, lo que significa que el próximo seis de junio lograrán el triunfo electoral no solo en la gubernatura, si no en todas las candidaturas que están impulsando.





"Hay mucha confianza en Anabell porque es una mujer con mucha energía, con una experiencia de 35 años en el servicio público que ha pasado por todos los puestos... es una mujer de mucho mérito, porque se ha hecho a base del esfuerzo de la cultura, con conocimiento de todo el estado", expresó.





Por eso, aseveró que la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, es la mejor opción para regresar a Tlaxcala los programas sociales que eliminó el gobierno federal.





Destacó que esa alianza va de menos a más, como las buenas campañas, y que lograrán la mayoría en la Cámara de Diputados federal y ganarán ampliamente las gobernaturas de los estados, incluyendo Tlaxcala.





En su oportunidad, Anabell Ávalos Zempoalteca refrendó su compromiso con los zacatelquenses de detonar el desarrollo y el crecimiento en ese municipio qué ha sido olvidado por la actual administración.





Lo anterior, al nuevamente comunicar sus 10 grandes compromisos con Zacatelco, entre los que destacan la construcción del Hospital General.





Finalmente, agradeció el respaldo obtenido de las más de 45 estructuras que están haciendo lo propio durante esta campaña.