Espera TJA contar con su ley orgánica en este año: Elías Cortés Roa

Para este 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) espera contar con su ley orgánica para reglamentar su actuar, pues actualmente carece de una al nacer como un organismo dependiente del Poder Judicial, indicó su presidente Elías Cortés Roa.

En entrevista, afirmó, ya tuvieron pláticas con los diputados locales para lograr expedir ese reglamento y conducirse de esa manera, pues actualmente se rigen conforme a lo señalado en el artículo primero de la Constitución Federal.

A partir de junio del 2021, señaló, son un órgano autónomo carente de los documentos necesarios, por ello no existe una disposición expresa que los obligue a presentar un informe de actividades, lo cual ya dialogaron con los legisladores, quienes dijeron estar en la mejor disposición de poder trabajarlo.

En este sentido, indicó, al momento no cuentan con una propuesta, de ahí el acercamiento con los congresistas, pues tanto la Constitución como la Ley Orgánica fueron modificadas únicamente para hacer la separación del TJA del Poder Judicial, lo cual establece que, hasta en tanto no sea emitida una opción, la ley orgánica será aplicará supletoriamente en las disposiciones contenidas en ambos.

“Hay cuestiones que no podemos aplicar porque las leyes orgánicas fueron diseñadas en su momento para regir a un solo Tribunal, pero somos uno diverso y que no puede aplicarse de la misma forma, por ejemplo, la propia Ley Orgánica donde está contemplado el TJA dice que aplicarán lo mismo que en las salas, aunque nosotros no tenemos, somos un solo colegiado”, enfatizó.

Empero, el jurista aseguró que esto no perjudica a los justiciables, pues su obligación, de acuerdo a lo establecido el artículo primero de la Constitucional Federal, los obliga a resolver, incluso, si no hubiese una sola norma para regir el actuar, pues sería bajo los principios del derecho.

Finalmente, confió en contar con los documentos necesarios antes de terminar este año o legislatura, pues los diputados les han manifestado el apoyo necesario para trabajar en esa norma, la cual es trascendental para el TJA.

Desde junio del 2021 el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo.