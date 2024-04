Estancada, reducción del uso de plásticos en Tlaxcala

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección al Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tlaxcala, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) debió iniciar con la implementación de medidas para reducir el uso de plásticos, popotes y uniceles, pero el tema permanece estancado.

Pobladores usan como basurero los paraderos del transporte público de la Capital

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como fecha para recordar que el planeta y sus ecosistemas dan vida, para con ello alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económico-sociales y ambientales como una prioridad.

Para este 2024 el lema es “Planeta versus Plásticos”, problemática mundial que en el caso de Tlaxcala representa uno de los principales focos de alerta ante la contaminación. De esta forma, el Ejecutivo local está obligado a establecer mecanismos, a través de la SMA, para reducir el uso de aquellos materiales de un solo uso, de acuerdo a lo previsto en el Programa Técnico Ambiental, cuyo objetivo es afrontar al cambio climático.

Los trabajos están a cargo de la dependencia, pero poco o nada se ha avanzado, toda vez que en los municipios o entre la sociedad civil no hay reportes de programas que obliguen a la reducción gradual de los mismos.

Desde el uno de enero de 2024 debieron iniciar los trabajos para reducir el uso de aquellos materiales y tendrían que concluir hasta el próximo primero de enero de 2025, con el objetivo de que se promueva la implementación de planes de manejo para que las empresas dedicadas a la producción, venta, uso y entrega de plásticos de un solo uso asuman otras alternativas.

TLAXCALA TIENE SU LEY CONTRA DESECHABLES

Lo anterior se desprende porque desde el 2022 los diputados locales aprobaron enmiendas a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala para reducir el uso de plásticos de un solo uso, pero a la fecha es común observar su utilización.

El marco normativo señala los mecanismos para la reducción de esos elementos plásticos, pues generan residuos que acumulados producen los gases de efecto invernadero y dañan la capa de ozono.

En la ley se indica que la SMA tiene la obligación de coordinarse con los sectores sociales y la iniciativa privada para promover su participación y responsabilidad en la protección del medioambiente, además, fijó un plan de manejo obligatorio.

La prohibición para la elaboración de popotes y recipientes de unicel será a partir del primer día de enero de 2025.

Mientras que queda exenta de la prohibición la producción de plásticos que tengan utilidad en temas de salud, uso médico, cosmético, preservación de alimentos, higiene o inocuidad.

Las sanciones económicas para los establecimientos que no cumplan con la recolección, acopio, transporte y transferencia, reciclado, reutilización, coprocesamiento, tratamiento y sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial alcanzan el equivalente de entre 500 y 30 mil 430 UMAS.

NACEN PROYECTOS, PERO SIN CONTINUIDAD

En la entidad han nacido proyectos para promover la reducción de bolsas plásticas y brindar alternativas de solución, pero solo han quedado en buenas intenciones; por ejemplo, el gobierno anterior de Xicohtzinco obsequió entre la población bolsas para mandado reutilizables.

Aquella acción fue solo iniciativa del entonces alcalde José Isabel Badillo, pero la administración siguiente a cargo de Luis Ángel Barroso no le dio continuidad al proyecto y al igual que en el resto de los municipios la población continúa con el uso de bolsas plásticas.

De igual forma, el alcalde anterior de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán se reunió con comerciantes establecidos para acordar la disminución en el uso de bolsas de plástico y unicel, a cuya campaña le denominó “Zacatelco consciente”, pero después de la transición de gobernanza quedó anulado.

En aquella ocasión, el alcalde y comerciantes acordaron disminuir gradualmente los empaques para evitar la contaminación y alcantarillado, pues en temporada de lluvias la basura acumulada causa inundaciones, pero al paso del tiempo el compromiso se fue olvidando y los comerciantes siguen usando bolsas plásticas.

En diciembre de 2022, alumnos de la escuela secundaria general Leonarda Gómez Blanco, ubicada en el municipio de Totolac, pusieron en marcha el “Proyecto Estudiantil Ecoladrillos”, que eran botellas de PET rellenas de bolsas plásticas de alimentos chatarra, envoltorios, látex y hasta colillas de cigarrillo, pero quedó en el olvido.

Mucho antes, en 2015, alumnos universitarios del Valle de Tlaxcala y Autónoma de Tlaxcala ya habían implementado el proyecto de construcción de las llamadas “Casas ecológicas”, con esos mismos materiales, pero no recibió impulso por los gobiernos y quedó en la congeladora.

ACATAMOS LA LEY: TIANGUISTAS

Al respecto la líder comerciante de tianguistas en Chiautempan, Martha Cahuantzi Cahuantzi, afirmó que desde el año 2022, cuando se puso en auge el tema de la reducción de bolsas plásticas, acordaron entre comerciantes reducir el uso de las mismas, por ello, quienes venden ropa la entregan sin bolsas y piden a sus clientes llevarse el producto en sus morrales de mandado o de mano.

Para aquellos que venden comida para llevar, aseveró, adquirieron bolsas biodegradables que tardan menos años en degradarse y son amigables con el ambiente, situación que aceptan y ven positivo sus clientes.

Por otro lado, refirió que deben hacer conciencia no solo los comerciantes si no también los consumidores, pues la reducción del uso de bolsas plásticas no es responsabilidad solo del sector comercial o de las autoridades sino de la sociedad misma.

Por ello, aseguró que los comerciantes han acatado las medidas de acuerdo a sus alcances y a medida de los tiempos reglamentarios, por ejemplo, el próximo año entrará en vigor el tema de producción y uso de uniceles, entonces, cuando eso suceda dejarán de usarlos, mientras, han advertido a sus clientes sobre el asunto.

LAS ESCUELAS COMO ESPACIOS PARA CREAR CONCIENCIA

La maestra en Ciencias en Sistemas del Ambiente, Ana Belén Lima Pérez, del Centro de Investigación en Genética y Ambiente, dependiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de su tesis la “Conciencia y la educación ambiental respecto a los residuos sólidos urbanos” propone crear conciencia del tema entre alumnos de diferentes niveles.

A través de las nuevas generaciones, considera que se puede promover el evitar o disminuir el uso de bolsas de plástico y unicel, también guiar de manera adecuada la cultura del reciclaje entre los alumnos.

Clausura parcial de rellenos sanitarios solo consiste en la reducción de horarios

Se requiere de una comunicación ambiental, es decir, buscar la interacción de diferentes actores para modificar nuestras creencias, actitudes y valores hacia el medio ambiente, con diversos medios de comunicación para lograr un cambio verdadero, señala.

Además, considera que, de manera extracurricular, debe existir una vinculación y coordinación interinstitucional e intergubernamental con centros de investigación asociados a las áreas socio-ambientales para promover investigación en materia de Residuos Sólidos Urbanos para trabajar colaborativamente en la prevención de contaminación y restauración del entorno.

PROPUESTAS

Iberdrola México, empresa líder mundial en energías limpias propone consejos para reducir el consumo de plásticos entre ellos: usar bolsas biodegradables, llevar una bolsa de tela al momento de hacer las compras en el mercado, sustituir los tuppers de plástico por recipientes de cristal o acero, usar pinzas para ropa de madera en vez de plástico y depositar los plásticos en el contenedor de reciclaje correcto.

En Tlaxcala recaban residuos para impulsar campañas de esterilización gratuitas

Por su lado, la empresa Ecofiltro propone una serie de alternativas para reducir el uso de bolsas de plástico como portar bolsas de tela, de mimbre o papel reciclado al momento de ir de compras, usar bolsas sin estampados o tintas, ya que los diseños con serigrafía también dañan al medio ambiente y, si hacen uso de bolsas de plástico, reutilizarlas para actividades recurrentes y depositarlas en el contenedor de basura correcto.

BOLSAS GENERAN TONELADAS DE BASURA

Además de los residuos orgánicos, en la entidad se alcanza una importante cantidad de plásticos, lo cual hace que los Sitios de Disposición Final de Tlaxcala reciban todos los días 560 toneladas de basura, entre orgánica e inorgánica, aunque la capital tlaxcalteca es la que la mayor cantidad genera.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada día son recolectados un promedio de 115 mil kilogramos de desechos sólidos urbanos tan solo en el municipio capitalino.

En contraste, el municipio con menor producción de residuos sólidos urbanos es San Lucas Tecopilco con dos mil 120 kilogramos al día y otros lugares con baja producción de basura son Tocatlán con dos mil 500 kilos, Santa Apolonia Teacalco con tres mil y Nopalucan, Texoloc y Xiloxoxtla con un promedio de tres mil 500 kilogramos.

¡Pieza de Ajedrez! | Bomba de tiempo





DÍA MUNDIAL

