Estrategia contra drogas es para secundaria y prepa

El próximo sábado, únicamente alumnos que cursan la secundaria y preparatoria en escuelas de Tlaxcala, participarán en la estrategia nacional para evitar el consumo de drogas en la comunidad estudiantil, así lo confirmó la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe).

A partir de las 10:00 horas del 17 de junio, los estudiantes deberán presentarse para participar en las actividades que está coordinando personal de las diversas áreas de la Sepe, las cuales forman parte de la Estrategia en el aula: Prevención de adicciones, que fue emprendida a mediados de abril en escuelas del país.

Aunque la convocatoria nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mencionaba que participarían estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, en la entidad no será así y solo acudirán los alumnos de secundaria y nivel medio superior, con quienes tienen un trabajo de sensibilización, informativo y sobre los efectos del fentanilo, metanfetamina, vapeadores, cannabis, alcohol, tabaco y benzodiacepinas.

De acuerdo con la Sepe, enviarán invitaciones a las instituciones de ambos niveles educativos para que acudan al Centro Histórico de Tlaxcala, debido a que SEP precisaba que las actividades deberían realizarlas en espacios públicos.

Detallaron que inicialmente tendrían dos sedes: el Centro Histórico para los estudiantes de nivel medio superior y la explanada Alonso Escalona para alumnos de secundaria, pero optaron por programar todas las actividades en la zona centro de la Capital.

Respecto a la obligatoriedad, indicaron que la presencia de docentes y estudiantes no será forzosa, pues será una invitación voluntaria para participar, de ahí que no habrá sanciones para las personas que opten por no asistir.

Previo al 17 de junio, la Sepe mantiene reuniones para definir los talleres y actividades lúdicas que impartirán el fin de semana, con el objetivo de instrumentar acciones en el aula que contribuyan a la prevención del consumo de drogas entre estudiantes de secundaria y educación media superior, a través de espacios de reflexión y mensajes de comunicación asertivos.

Los alumnos no están obligados a participar el próximo sábado en la estrategia para prevenir el consumo de adicciones.