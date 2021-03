Exhiben a funcionario que negó vacuna Covid-19 a adulto de Apizaco por tener una credencial vencida

En redes sociales circula un video en el que es posible observar como un Servidor de la Nación le niega la aplicación de la vacuna Covid-19 a una persona mayor, cuya su credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) estaba vencida.

Los hechos sucedieron la semana pasada durante la jornada de vacunación en el municipio de Apizaco, a unos metros del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social número 2.

En el video se aprecia cómo el familiar del adulto mayor cuestiona al funcionario sobre su negativa para incluirlo en la lista de las personas que serían vacunadas, y le señala que la credencial no está vigente, pero que lleva otros documentos, que no están vencidos, para comprobar el domicilio.

Es el requisito... está vencida... no tiene validez ,responde a regañadientes el funcionario que casi de inmediato se retira de ese lugar, pero no se sabe si el adulto mayor recibió o no el fármaco.

A mediados de febrero pasado, el subsecretario de Salud, Hugo Lopez Gatell, explicó que las brigadas de vacunación Covid-19 no deben pedir credenciales para ser vacunados, pues únicamente deben recabar datos básicos como nombre, domicilio, teléfono y condiciones de salud, y si acaso pedir la Clave Única de Registro de Población.

