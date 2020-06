Exige personal certeza laboral en el hotel San Francisco

Despúes de un mes cerrado, los trabajadores del Hotel San Francisco criticaron la incertidumbre laboral en la reapertura, tras el cierre por la contingencia sanitaria de la Covid-19.

Este lunes, como medida de protesta y exigencia para que les resuelvan la fecha en que se reincorporarán a sus actividades, los sindicalizados agremiados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Tlaxcala, montaron un plantón afuera de la entrada principal del hotel, así como del lado del estacionamiento en la Calle Guerrero y de la entrada de personal por la Porfirio Díaz.

Criticaron que les notificaron que debían presentarse este uno de junio, pero el acceso al San Francisco estuvo cerrado provocando confusión.

Al respecto, el líder de la CROC, Justino Hernández Xolocotzi, demandó que la gerencia del hotel les notifique la fecha de reinicio de labores y les paguen el sueldo a los trabajadores, entre personal de limpieza, meseros, cocineras, entre otros.

Necesitamos un acuerdo para respaldar a los trabajadores y que no vaya en contra de los intereses de los trabajadores. Ya me lo hicieron una vez (con el Hotel Misión) no lo volverán a hacer, condenó.

Reprochó que la empresa se deslinde de la situación laboral de los sindicalizados.

“Hablé con el secretario de Gobierno y menciona que tenemos que dejar el inmueble, pero la empresa tiene que finiquitados todos los problemas de renta, fuerza laboral y otros”, aseveró

Hernández Xolocotzi recordó que el Hotel San Francisco está emplazado a huelga, esto como parte de la revisión salarial y contractual de cada año, de ahí que no descartó que pueden colocar las banderas rojinegras.

